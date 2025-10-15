Kronprinz kündigt „King Salman Gate"-Projekt in Mekka an

Mit einer Bruttogeschossfläche von bis zu 12 Millionen Quadratmetern, angrenzend an die Heilige Moschee (Al-Masdschid al-Haram), setzt das Vorhaben einen bedeutenden Meilenstein in der Stadtentwicklung Mekkas und soll weltweit als Vorbild für moderne Stadtplanung dienen.

MEKKA, Saudi Arabia, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der saudi-arabische Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud hat den Start des Großprojekts „King Salman Gate", einem neuen Stadtquartier in der heiligen Stadt Mekka, bekannt gegeben. Der Kronprinz ist zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der Projektentwicklungsgesellschaft RUA AlHaram AlMakki Company.

Ziel des Projekts „King Salman Gate" ist es, die Infrastruktur rund um die heiligste Stätte des Islams deutlich zu verbessern, den Zugang zur Heiligen Moschee (Al-Masdschid al-Haram) zu erleichtern und Besuchern hochwertigeren Service anzubieten, um deren Aufenthalt, im Einklang mit dem Pilgrim Experience Program, angenehmer zu gestalten.

Das neue Quartier in direkter Nähe zur Heiligen Moschee wird die derzeit angebotenen Dienstleistungen weiter verbessern und gleichzeitig Wohnraum, Hotels, Geschäfte, Kulturangebote sowie Kapazität für rund 900.000 Gebetsplätze in Innen- und Außenbereichen bieten.

Mit seiner nahtlosen Anbindung an die öffentliche Verkehrsinfrastruktur wird King Salman Gate einfachen Zugang und Komfort gewährleisten und die Identität Mekkas würdigen, indem es das reiche architektonische Erbe der Stadt mit modernen Wohnen auf Weltklasseniveau verbindet, um ein wahrhaft einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Darüber hinaus werden rund 19.000 Quadratmeter historischer Stätten restauriert und gepflegt, um das kulturelle und historische Erbe Mekkas zu bewahren und die Reise jedes Besuchers zu bereichern. Damit trägt das Projekt zu den Zielen der Saudi Vision 2030 und der wirtschaftlichen Transformation Saudi-Arabiens bei, indem es bis 2036 mehr als 300.000 Arbeitsplätze schafft.

Entwickelt wird „King Salman Gate" von der RUA AlHaram AlMakki Company, einer Tochtergesellschaft des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF). Ziel des Unternehmens ist es, die Strategie des PIF zu unterstützen, indem sie die städtebauliche Entwicklung rund um die Heilige Moschee vorantreibt und Mekka zu einem weltweiten Vorreiter in der Immobilienentwicklung macht. Das Unternehmen verpflichtet sich zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und setzt dabei auf innovative Lösungen, die sich positiv auf Bewohner, Pilger und Besucher auswirken und zugleich das kulturelle Erbe Mekkas bewahren. RUA AlHaram AlMakki orientiert sich an internationalen Standards in der Immobilienentwicklung und setzt sich dafür ein, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen.

Über die RUA AlHaram AlMakki Company

Die RUA AlHaram AlMakki Company ist ein Unternehmen des Public Investment Fund (PIF). Sie ist ein saudi-arabischer Master Developer, der sich auf die Entwicklung von Projekten im direkten Umfeld der Heiligen Moschee in Mekka (Al-Masdschid al-Haram) spezialisiert hat. Ziel des Unternehmens ist es, die Infrastruktur der Stadt auf höchstes internationales Niveau zu heben, den Bedürfnissen der weltweiten muslimischen Gemeinschaft gerecht zu werden und gleichzeitig das reiche kulturelle Erbe Mekkas zu bewahren.

RUA AlHaram AlMakki Company entwickelt integrierte, gemischt genutzte Quartiere mit Einrichtungen von Weltklasse. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, durch klare Werte, konsequente Nachhaltigkeit, höchste Qualität und die kontinuierliche Verbesserung des Besuchserlebnisses in Mekka einen weltweiten Maßstab in der Immobilienentwicklung zu setzen.

