EUROJET e NETMA firmano un contratto per 52 nuovi motori EJ200 destinati al programma Eurofighter dell'Aeronautica Militare tedesca (FOTO)

Manching (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), il consorzio responsabile del

motore EJ200 installato sull'Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un contratto

con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) per la fornitura di

52 nuovi motori EJ200 all'Aeronautica Militare tedesca.



Il contratto, firmato a Manching dal Vice Maresciallo dell'Aria (AVM) Simon

Ellard (in pensione), Direttore Generale di NETMA, e da Ralf Breiling,

Amministratore Delegato di EUROJET, prevede la fornitura di motori EJ200 per un

nuovo ordine di velivoli caccia Eurofighter Typhoon Tranche 5. I moduli dei

motori saranno prodotti localmente dalle quattro aziende partner del consorzio

EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero e Avio Aero. In qualità di

partner dell'Aeronautica Militare tedesca, MTU Aero Engines si occuperà

dell'assemblaggio finale dei motori, con consegne al cliente tedesco previste a

partire dal 2030.





Questo contratto segna una tappa importante, confermando la fiduciaincondizionata nei confronti della piattaforma Eurofighter e della duraturaeccellenza dei suoi motori EJ200. Cio' non solo mette in evidenza le prestazioniavanzate e la sostenibilità a lungo termine di questa potente tecnologia, mapotenzia anche la forza dell'industria aerospaziale europea e la collaborazioneall'interno del suo consorzio. Si tratta di un investimento nel futuro dellecapacità di difesa, che salvaguarda una ricchezza di posti di lavoro qualificatie al tempo stesso promuove l'innovazione in tutto il settore per gli anni avenire.CIRCA EUROJET:Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione del programma del motoreEJ200. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines(Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Il motore rappresentaun'eccellenza tecnologica e innovativa e dimostra continuamente le sueeccezionali prestazioni come propulsore dell'Eurofighter Typhoon. Con le sueprestazioni senza precedenti, combinate alla capacità multiruolo e alla massimadisponibilità a costi competitivi del ciclo di vita, il motore EJ200 èperfettamente in grado di soddisfare le esigenze delle forze aeree, sia di oggiche del futuro.Dalla consegna del primo motore di serie nel 2003, oltre 1400 motori EJ200 sonostati consegnati alle flotte dei clienti dell'Aeronautica Militare di novenazioni e il motore EJ200 ha superato 1,8 milioni di ore di volo.Le immagini ad alta risoluzione dell'EJ200 possono essere scaricate da:http://www.eurojet.de/mediaCONTATTO CON LA STAMPA:Rose Artuso, PR and CommunicationsEUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | GermanyTel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |http://www.eurojet.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/58504/6138554OTS: EUROJET Turbo GmbH