    EUROJET e NETMA firmano un contratto per 52 nuovi motori EJ200 destinati al programma Eurofighter dell'Aeronautica Militare tedesca (FOTO)

    Manching (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), il consorzio responsabile del
    motore EJ200 installato sull'Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un contratto
    con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) per la fornitura di
    52 nuovi motori EJ200 all'Aeronautica Militare tedesca.

    Il contratto, firmato a Manching dal Vice Maresciallo dell'Aria (AVM) Simon
    Ellard (in pensione), Direttore Generale di NETMA, e da Ralf Breiling,
    Amministratore Delegato di EUROJET, prevede la fornitura di motori EJ200 per un
    nuovo ordine di velivoli caccia Eurofighter Typhoon Tranche 5. I moduli dei
    motori saranno prodotti localmente dalle quattro aziende partner del consorzio
    EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero e Avio Aero. In qualità di
    partner dell'Aeronautica Militare tedesca, MTU Aero Engines si occuperà
    dell'assemblaggio finale dei motori, con consegne al cliente tedesco previste a
    partire dal 2030.

    Questo contratto segna una tappa importante, confermando la fiducia
    incondizionata nei confronti della piattaforma Eurofighter e della duratura
    eccellenza dei suoi motori EJ200. Cio' non solo mette in evidenza le prestazioni
    avanzate e la sostenibilità a lungo termine di questa potente tecnologia, ma
    potenzia anche la forza dell'industria aerospaziale europea e la collaborazione
    all'interno del suo consorzio. Si tratta di un investimento nel futuro delle
    capacità di difesa, che salvaguarda una ricchezza di posti di lavoro qualificati
    e al tempo stesso promuove l'innovazione in tutto il settore per gli anni a
    venire.

    CIRCA EUROJET:

    Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione del programma del motore
    EJ200. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines
    (Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Il motore rappresenta
    un'eccellenza tecnologica e innovativa e dimostra continuamente le sue
    eccezionali prestazioni come propulsore dell'Eurofighter Typhoon. Con le sue
    prestazioni senza precedenti, combinate alla capacità multiruolo e alla massima
    disponibilità a costi competitivi del ciclo di vita, il motore EJ200 è
    perfettamente in grado di soddisfare le esigenze delle forze aeree, sia di oggi
    che del futuro.

    Dalla consegna del primo motore di serie nel 2003, oltre 1400 motori EJ200 sono
    stati consegnati alle flotte dei clienti dell'Aeronautica Militare di nove
    nazioni e il motore EJ200 ha superato 1,8 milioni di ore di volo.

    Le immagini ad alta risoluzione dell'EJ200 possono essere scaricate da:
    http://www.eurojet.de/media

    CONTATTO CON LA STAMPA:

    Rose Artuso, PR and Communications
    EUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | Germany
    Tel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |
    http://www.eurojet.de

    Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/58504/6138554
    OTS: EUROJET Turbo GmbH


