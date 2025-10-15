EUROJET e NETMA firmano un contratto per 52 nuovi motori EJ200 destinati al programma Eurofighter dell'Aeronautica Militare tedesca (FOTO)
Manching (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), il consorzio responsabile del
motore EJ200 installato sull'Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un contratto
con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) per la fornitura di
52 nuovi motori EJ200 all'Aeronautica Militare tedesca.
Il contratto, firmato a Manching dal Vice Maresciallo dell'Aria (AVM) Simon
Ellard (in pensione), Direttore Generale di NETMA, e da Ralf Breiling,
Amministratore Delegato di EUROJET, prevede la fornitura di motori EJ200 per un
nuovo ordine di velivoli caccia Eurofighter Typhoon Tranche 5. I moduli dei
motori saranno prodotti localmente dalle quattro aziende partner del consorzio
EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero e Avio Aero. In qualità di
partner dell'Aeronautica Militare tedesca, MTU Aero Engines si occuperà
dell'assemblaggio finale dei motori, con consegne al cliente tedesco previste a
partire dal 2030.
Questo contratto segna una tappa importante, confermando la fiducia
incondizionata nei confronti della piattaforma Eurofighter e della duratura
eccellenza dei suoi motori EJ200. Cio' non solo mette in evidenza le prestazioni
avanzate e la sostenibilità a lungo termine di questa potente tecnologia, ma
potenzia anche la forza dell'industria aerospaziale europea e la collaborazione
all'interno del suo consorzio. Si tratta di un investimento nel futuro delle
capacità di difesa, che salvaguarda una ricchezza di posti di lavoro qualificati
e al tempo stesso promuove l'innovazione in tutto il settore per gli anni a
venire.
CIRCA EUROJET:
Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione del programma del motore
EJ200. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines
(Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Il motore rappresenta
un'eccellenza tecnologica e innovativa e dimostra continuamente le sue
eccezionali prestazioni come propulsore dell'Eurofighter Typhoon. Con le sue
prestazioni senza precedenti, combinate alla capacità multiruolo e alla massima
disponibilità a costi competitivi del ciclo di vita, il motore EJ200 è
perfettamente in grado di soddisfare le esigenze delle forze aeree, sia di oggi
che del futuro.
Dalla consegna del primo motore di serie nel 2003, oltre 1400 motori EJ200 sono
stati consegnati alle flotte dei clienti dell'Aeronautica Militare di nove
nazioni e il motore EJ200 ha superato 1,8 milioni di ore di volo.
Le immagini ad alta risoluzione dell'EJ200 possono essere scaricate da:
http://www.eurojet.de/media
CONTATTO CON LA STAMPA:
Rose Artuso, PR and Communications
EUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | Germany
Tel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |
http://www.eurojet.de
Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/58504/6138554
OTS: EUROJET Turbo GmbH
bernola schrieb 09.10.25, 10:01
Da gibt es keine Haltestelle, da fahren wie durch
finanzthema schrieb 17.09.25, 20:56
Wenn meine vorliegenden Zahlen stimmen haben wir ein KGV für nächstes Jahr von unter knapp 20. Für den Auftragsbestand und dem Potenzial ist das nicht teuer. Konkurrenz ist teurer. 342 macht Sinn weil um den Dreh dort die 90 Tage Linie verläuft.
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
bernola schrieb 17.09.25, 20:18
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....
