EUROJET und NETMA unterzeichnen Vertrag über 52 neue EJ200-Triebwerke für das Eurofighter-Programm der deutschen Luftwaffe (FOTO)
Manching (ots) - Die EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das für das im Eurofighter
Typhoon verbaute Triebwerk EJ200 zuständige Konsortium, hat heute einen Vertrag
mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) über die Lieferung
von 52 neuen EJ200-Triebwerken für die deutsche Luftwaffe unterzeichnet.
Der Vertrag über die Lieferung von EJ200-Triebwerken für eine neue Bestellung
von Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen der Tranche 5 wurde in Manching zwischen
Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a. D.), General Manager der NETMA, und Ralf
Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet. Die Triebwerksmodule werden vor Ort
von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums hergestellt: MTU Aero
Engines, Rolls-Royce, ITP Aero und Avio Aero. Als Partner der deutschen
Luftwaffe wird MTU Aero Engines die Endmontage der Triebwerke übernehmen. Die
Auslieferung an den deutschen Kunden soll 2030 beginnen.
Typhoon verbaute Triebwerk EJ200 zuständige Konsortium, hat heute einen Vertrag
mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) über die Lieferung
von 52 neuen EJ200-Triebwerken für die deutsche Luftwaffe unterzeichnet.
Der Vertrag über die Lieferung von EJ200-Triebwerken für eine neue Bestellung
von Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen der Tranche 5 wurde in Manching zwischen
Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a. D.), General Manager der NETMA, und Ralf
Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet. Die Triebwerksmodule werden vor Ort
von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums hergestellt: MTU Aero
Engines, Rolls-Royce, ITP Aero und Avio Aero. Als Partner der deutschen
Luftwaffe wird MTU Aero Engines die Endmontage der Triebwerke übernehmen. Die
Auslieferung an den deutschen Kunden soll 2030 beginnen.
Anzeige
Präsentiert von
Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein, der das unerschütterliche
Vertrauen in die Eurofighter-Plattform und die anhaltende Leistungsfähigkeit
ihrer EJ200-Triebwerke bestätigt. Er unterstreicht nicht nur die
fortschrittliche Leistungsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit dieser
leistungsstarken Technologie, sondern stärkt auch die Position der europäischen
Luft- und Raumfahrtindustrie und ihres Kooperationskonsortiums. Es handelt sich
um eine Investition in die Zukunft der Verteidigungsfähigkeit, die gleichzeitig
eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze sichert und die Innovation in diesem
Sektor für die kommenden Jahre fördert.
ÜBER EUROJET:
Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des EJ200-Triebwerksprogramms
verantwortlich. Zu den Anteilseignern von EUROJET gehören Rolls-Royce
(Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio
Aero (Italien). Das Triebwerk steht für herausragende und innovative Technologie
und stellt seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit im Eurofighter Typhoon
immer wieder unter Beweis. Mit seiner beispiellosen Leistung, kombiniert mit
Mehrrollenfähigkeit und höchster Verfügbarkeit bei wettbewerbsfähigen
Lebenszykluskosten, ist das EJ200-Triebwerk perfekt auf die heutigen und
zukünftigen Anforderungen der Luftstreitkräfte abgestimmt.
Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden über 1400
EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationen
ausgeliefert, und das EJ200-Triebwerk hat mehr als 1,8 Millionen Flugstunden
absolviert.
Hochauflösende Bilder des EJ200 können heruntergeladen werden von:
http://www.eurojet.de/media
Pressekontakt:
Rose Artuso, PR and Communications
EUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | Germany
Tel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |
http://www.eurojet.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58504/6138555
OTS: EUROJET Turbo GmbH
Vertrauen in die Eurofighter-Plattform und die anhaltende Leistungsfähigkeit
ihrer EJ200-Triebwerke bestätigt. Er unterstreicht nicht nur die
fortschrittliche Leistungsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit dieser
leistungsstarken Technologie, sondern stärkt auch die Position der europäischen
Luft- und Raumfahrtindustrie und ihres Kooperationskonsortiums. Es handelt sich
um eine Investition in die Zukunft der Verteidigungsfähigkeit, die gleichzeitig
eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze sichert und die Innovation in diesem
Sektor für die kommenden Jahre fördert.
ÜBER EUROJET:
Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des EJ200-Triebwerksprogramms
verantwortlich. Zu den Anteilseignern von EUROJET gehören Rolls-Royce
(Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio
Aero (Italien). Das Triebwerk steht für herausragende und innovative Technologie
und stellt seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit im Eurofighter Typhoon
immer wieder unter Beweis. Mit seiner beispiellosen Leistung, kombiniert mit
Mehrrollenfähigkeit und höchster Verfügbarkeit bei wettbewerbsfähigen
Lebenszykluskosten, ist das EJ200-Triebwerk perfekt auf die heutigen und
zukünftigen Anforderungen der Luftstreitkräfte abgestimmt.
Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden über 1400
EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationen
ausgeliefert, und das EJ200-Triebwerk hat mehr als 1,8 Millionen Flugstunden
absolviert.
Hochauflösende Bilder des EJ200 können heruntergeladen werden von:
http://www.eurojet.de/media
Pressekontakt:
Rose Artuso, PR and Communications
EUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | Germany
Tel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |
http://www.eurojet.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58504/6138555
OTS: EUROJET Turbo GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über MTU Aero Engines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bernola schrieb 09.10.25, 10:01
mitdiskutieren »
Da gibt es keine Haltestelle, da fahren wie durch Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
finanzthema schrieb 17.09.25, 20:56
Wenn meine vorliegenden Zahlen stimmen haben wir ein KGV für nächstes Jahr von unter knapp 20. Für den Auftragsbestand und dem Potenzial ist das nicht teuer. Konkurrenz ist teurer. 342 macht Sinn weil um den Dreh dort die 90 Tage Linie verläuft.mitdiskutieren »
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
bernola schrieb 17.09.25, 20:18
mitdiskutieren »
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte