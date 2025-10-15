EUROJET und NETMA unterzeichnen Vertrag über 52 neue EJ200-Triebwerke für das Eurofighter-Programm der deutschen Luftwaffe (FOTO)

Manching (ots) - Die EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das für das im Eurofighter

Typhoon verbaute Triebwerk EJ200 zuständige Konsortium, hat heute einen Vertrag

mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) über die Lieferung

von 52 neuen EJ200-Triebwerken für die deutsche Luftwaffe unterzeichnet.



Der Vertrag über die Lieferung von EJ200-Triebwerken für eine neue Bestellung

von Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen der Tranche 5 wurde in Manching zwischen

Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a. D.), General Manager der NETMA, und Ralf

Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet. Die Triebwerksmodule werden vor Ort

von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums hergestellt: MTU Aero

Engines, Rolls-Royce, ITP Aero und Avio Aero. Als Partner der deutschen

Luftwaffe wird MTU Aero Engines die Endmontage der Triebwerke übernehmen. Die

Auslieferung an den deutschen Kunden soll 2030 beginnen.





