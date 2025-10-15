    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    EUROJET und NETMA unterzeichnen Vertrag über 52 neue EJ200-Triebwerke für das Eurofighter-Programm der deutschen Luftwaffe (FOTO)

    Manching (ots) - Die EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), das für das im Eurofighter
    Typhoon verbaute Triebwerk EJ200 zuständige Konsortium, hat heute einen Vertrag
    mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) über die Lieferung
    von 52 neuen EJ200-Triebwerken für die deutsche Luftwaffe unterzeichnet.

    Der Vertrag über die Lieferung von EJ200-Triebwerken für eine neue Bestellung
    von Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeugen der Tranche 5 wurde in Manching zwischen
    Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (a. D.), General Manager der NETMA, und Ralf
    Breiling, CEO von EUROJET, unterzeichnet. Die Triebwerksmodule werden vor Ort
    von den vier Partnerunternehmen des EUROJET-Konsortiums hergestellt: MTU Aero
    Engines, Rolls-Royce, ITP Aero und Avio Aero. Als Partner der deutschen
    Luftwaffe wird MTU Aero Engines die Endmontage der Triebwerke übernehmen. Die
    Auslieferung an den deutschen Kunden soll 2030 beginnen.

    Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein, der das unerschütterliche
    Vertrauen in die Eurofighter-Plattform und die anhaltende Leistungsfähigkeit
    ihrer EJ200-Triebwerke bestätigt. Er unterstreicht nicht nur die
    fortschrittliche Leistungsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit dieser
    leistungsstarken Technologie, sondern stärkt auch die Position der europäischen
    Luft- und Raumfahrtindustrie und ihres Kooperationskonsortiums. Es handelt sich
    um eine Investition in die Zukunft der Verteidigungsfähigkeit, die gleichzeitig
    eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze sichert und die Innovation in diesem
    Sektor für die kommenden Jahre fördert.

    ÜBER EUROJET:

    Das EUROJET-Konsortium ist für das Management des EJ200-Triebwerksprogramms
    verantwortlich. Zu den Anteilseignern von EUROJET gehören Rolls-Royce
    (Großbritannien), MTU Aero Engines (Deutschland), ITP Aero (Spanien) und Avio
    Aero (Italien). Das Triebwerk steht für herausragende und innovative Technologie
    und stellt seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit im Eurofighter Typhoon
    immer wieder unter Beweis. Mit seiner beispiellosen Leistung, kombiniert mit
    Mehrrollenfähigkeit und höchster Verfügbarkeit bei wettbewerbsfähigen
    Lebenszykluskosten, ist das EJ200-Triebwerk perfekt auf die heutigen und
    zukünftigen Anforderungen der Luftstreitkräfte abgestimmt.

    Seit der Auslieferung des ersten Serientriebwerks im Jahr 2003 wurden über 1400
    EJ200-Serientriebwerke an Kundenflotten der Luftwaffe in neun Nationen
    ausgeliefert, und das EJ200-Triebwerk hat mehr als 1,8 Millionen Flugstunden
    absolviert.

    Hochauflösende Bilder des EJ200 können heruntergeladen werden von:
    http://www.eurojet.de/media

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
