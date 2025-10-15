EUROJET y NETMA firman un contrato para el suministro de 52 nuevos motores EJ200 para el programa Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    Manching (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), el consorcio responsable del
    motor EJ200 instalado en el Eurofighter Typhoon, ha firmado hoy un contrato con
    la Agencia de Gestión del Eurofighter y el Tornado de la OTAN (NETMA) para
    suministrar 52 nuevos motores EJ200 a la Fuerza Aérea Alemana.

    El contrato, firmado en Manching entre el Vice Mariscal del Aire (AVM) Simon
    Ellard (retirado), Director General de NETMA, y Ralf Breiling, Director General
    de EUROJET, tiene por objeto el suministro de motores EJ200 para un nuevo pedido
    de aviones de combate Eurofighter Typhoon de la serie 5. Los módulos de los
    motores serán fabricados localmente por las cuatro empresas asociadas al
    consorcio EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero y Avio Aero. Como
    socio de la Fuerza Aérea Alemana, MTU Aero Engines se encargará del montaje
    final de los motores, y se espera que las entregas al cliente alemán comiencen
    en 2030.

    Este contrato supone un hito importante, ya que reafirma la confianza
    inquebrantable en la plataforma Eurofighter y la excelencia duradera de sus
    motores EJ200. No solo destaca el rendimiento avanzado y la sostenibilidad a
    largo plazo de esta potente tecnología, sino que también refuerza la fortaleza
    de la industria aeroespacial europea y su consorcio colaborativo. Se trata de
    una inversión en el futuro de las capacidades de defensa, al tiempo que se
    protegen numerosos puestos de trabajo cualificados y se fomenta la innovación en
    todo el sector durante los próximos años.

    ACERCA DE EUROJET:

    El consorcio EUROJET es responsable de la gestión del programa del motor EJ200.
    Los accionistas de EUROJET son Rolls-Royce (Reino Unido), MTU Aero Engines
    (Alemania), ITP Aero (España) y Avio Aero (Italia). El motor representa una
    tecnología sobresaliente e innovadora y demuestra continuamente su excepcional
    rendimiento en el Eurofighter Typhoon. Con su historial de rendimiento sin
    precedentes, combinado con su capacidad polivalente y su máxima disponibilidad a
    unos costes de ciclo de vida competitivos, el motor EJ200 está perfectamente
    preparado para satisfacer los requisitos de las fuerzas aéreas, tanto de hoy
    como del futuro.

    Desde la entrega del primer motor de producción en 2003, se han entregado más de
    1.400 motores de producción EJ200 a flotas de clientes de las Fuerzas Aéreas de
    nueve naciones, y el motor EJ200 ha superado los 1,8 millones horas de vuelo.

    Pueden descargarse imágenes de alta resolución del EJ200 en:
    http://www.eurojet.de/media

    CONTACTO DE PRENSA:

    Rose Artuso, PR and Communications
    EUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | Germany
    Tel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |
    http://www.eurojet.de

    Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/58504/6138557
    OTS: EUROJET Turbo GmbH


