EUROJET y NETMA firman un contrato para el suministro de 52 nuevos motores EJ200 para el programa Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana (FOTO)
Manching (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), el consorcio responsable del
motor EJ200 instalado en el Eurofighter Typhoon, ha firmado hoy un contrato con
la Agencia de Gestión del Eurofighter y el Tornado de la OTAN (NETMA) para
suministrar 52 nuevos motores EJ200 a la Fuerza Aérea Alemana.
El contrato, firmado en Manching entre el Vice Mariscal del Aire (AVM) Simon
Ellard (retirado), Director General de NETMA, y Ralf Breiling, Director General
de EUROJET, tiene por objeto el suministro de motores EJ200 para un nuevo pedido
de aviones de combate Eurofighter Typhoon de la serie 5. Los módulos de los
motores serán fabricados localmente por las cuatro empresas asociadas al
consorcio EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero y Avio Aero. Como
socio de la Fuerza Aérea Alemana, MTU Aero Engines se encargará del montaje
final de los motores, y se espera que las entregas al cliente alemán comiencen
en 2030.
Este contrato supone un hito importante, ya que reafirma la confianza
inquebrantable en la plataforma Eurofighter y la excelencia duradera de sus
motores EJ200. No solo destaca el rendimiento avanzado y la sostenibilidad a
largo plazo de esta potente tecnología, sino que también refuerza la fortaleza
de la industria aeroespacial europea y su consorcio colaborativo. Se trata de
una inversión en el futuro de las capacidades de defensa, al tiempo que se
protegen numerosos puestos de trabajo cualificados y se fomenta la innovación en
todo el sector durante los próximos años.
ACERCA DE EUROJET:
El consorcio EUROJET es responsable de la gestión del programa del motor EJ200.
Los accionistas de EUROJET son Rolls-Royce (Reino Unido), MTU Aero Engines
(Alemania), ITP Aero (España) y Avio Aero (Italia). El motor representa una
tecnología sobresaliente e innovadora y demuestra continuamente su excepcional
rendimiento en el Eurofighter Typhoon. Con su historial de rendimiento sin
precedentes, combinado con su capacidad polivalente y su máxima disponibilidad a
unos costes de ciclo de vida competitivos, el motor EJ200 está perfectamente
preparado para satisfacer los requisitos de las fuerzas aéreas, tanto de hoy
como del futuro.
Desde la entrega del primer motor de producción en 2003, se han entregado más de
1.400 motores de producción EJ200 a flotas de clientes de las Fuerzas Aéreas de
nueve naciones, y el motor EJ200 ha superado los 1,8 millones horas de vuelo.
Pueden descargarse imágenes de alta resolución del EJ200 en:
http://www.eurojet.de/media
CONTACTO DE PRENSA:
Rose Artuso, PR and Communications
EUROJET Turbo GmbH | Lilienthalstr. 2b | 85399 Hallbergmoos | Germany
Tel: +49 811 55 05 161 | E-Mail: mailto:r.artuso@eurojet.de |
http://www.eurojet.de
Contenido adicional: http://presseportal.de/pm/58504/6138557
OTS: EUROJET Turbo GmbH
