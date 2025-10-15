EUROJET y NETMA firman un contrato para el suministro de 52 nuevos motores EJ200 para el programa Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana (FOTO)

Manching (ots) - EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), el consorcio responsable del

motor EJ200 instalado en el Eurofighter Typhoon, ha firmado hoy un contrato con

la Agencia de Gestión del Eurofighter y el Tornado de la OTAN (NETMA) para

suministrar 52 nuevos motores EJ200 a la Fuerza Aérea Alemana.



El contrato, firmado en Manching entre el Vice Mariscal del Aire (AVM) Simon

Ellard (retirado), Director General de NETMA, y Ralf Breiling, Director General

de EUROJET, tiene por objeto el suministro de motores EJ200 para un nuevo pedido

de aviones de combate Eurofighter Typhoon de la serie 5. Los módulos de los

motores serán fabricados localmente por las cuatro empresas asociadas al

consorcio EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero y Avio Aero. Como

socio de la Fuerza Aérea Alemana, MTU Aero Engines se encargará del montaje

final de los motores, y se espera que las entregas al cliente alemán comiencen

en 2030.





