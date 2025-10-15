JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi erwartet für das dritte Quartal des Autobauers einen Umsatz von 33 Milliarden Euro und eine Konzernmarge von 7,1 Prozent, wie er in seinem Ausblick am Mittwoch schrieb. Seine Gewinnschätzungen für 2025/26 senkte er um 5 Prozent./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 78,78EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 20:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
