MP Materials Registered (A) Aktie sinkt rapide - -8,71 % - 15.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die MP Materials Registered (A) Aktie. Sie fällt um -8,71 % auf 77,60€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MP Materials ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Seltenen Erden, mit einer starken Position in den USA und einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die MP Materials Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +98,58 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MP Materials Registered (A) Aktie damit um +31,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,35 %. Im Jahr 2025 gab es für MP Materials Registered (A) bisher ein Plus von +457,62 %.

MP Materials Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +31,15 % 1 Monat +55,35 % 3 Monate +98,58 % 1 Jahr +410,30 %

Informationen zur MP Materials Registered (A) Aktie

Es gibt 177 Mio. MP Materials Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,85 Mrd. wert.

MP Materials Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MP Materials Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MP Materials Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.