VT Markets geht eine Partnerschaft mit dem portugiesischen Fußballverband ein, um die Initiative „Invest in Greatness" zu unterstützen.

„ Invest in Greatness " ist mehr als nur ein Slogan, es ist das Kernprinzip, das die Partnerschaft definiert. Der portugiesische Fußball steht seit langem für Exzellenz, Leidenschaft und Widerstandsfähigkeit – Eigenschaften, die von Generationen von Legenden wie Eusébio, Luís Figo und Rui Costa bis hin zu den heutigen Stars Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Félix und Rúben Dias verkörpert werden. Ebenso hat sich VT Markets einen Ruf als leistungsstarke und vertrauenswürdige Handelsplattform aufgebaut. So wie Portugal Generationen von Weltklasse-Fußballern hervorgebracht hat, setzt VT Markets weiterhin einen Weltklasse-Standard auf den Finanzmärkten, was diese Partnerschaft zu einer natürlichen Verbindung macht.

DUBAI, VAE, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- VT Markets , eine weltweit führende Online-Handelsplattform, gibt mit Stolz eine wegweisende Partnerschaft mit dem portugiesischen Fußballverband bekannt, um exklusiver offizieller Handelspartner im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) zu werden. Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt in der regionalen Expansion des Unternehmens dar und folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung einer Kategorie-5-Lizenz durch die Securities and Commodities Authority (SCA) der Vereinigten Arabischen Emirate an VT Market Dubai.

Das weltweite Ansehen des portugiesischen Fußballverbands und seine große Anhängerschaft in der MENA-Region bieten VT Markets eine leistungsstarke Plattform, um neue Zielgruppen anzusprechen. Von themenbezogenen Handelskampagnen bis hin zu interaktiven Fan-Aktivitäten wird die Zusammenarbeit den Communities neue Möglichkeiten eröffnen, Fußball zu erleben und gleichzeitig Chancen auf den Finanzmärkten zu erkunden.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Fußballverband, um der MENA-Region ein innovatives und spannendes Handelserlebnis zu bieten", erklärte Dandelyn Koh, Head of Global Marketing bei VT Markets. „Diese Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, einzigartige Möglichkeiten zu bieten, die die Welt der Finanzen und des Sports miteinander verbinden. Es ist ein Meilenstein, in der gesamten Region zu expandieren und gleichzeitig unseren Kunden und Fans einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

João Medeiros Cardoso, Commercial Director des FPF, erklärte, dass der portugiesische Fußballverband „seine internationale Präsenz durch strategische Partnerschaften gestärkt hat, die die Stärke und das Ansehen unserer Nationalmannschaft widerspiegeln". Diese Partnerschaft mit VT Markets in der MENA-Region ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, der es uns ermöglicht, die Millionen von Fans, die den portugiesischen Fußball in der Region verfolgen, noch näher an uns heranzuführen. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft einzigartige Erlebnisse für die Fans schaffen und die Verbindung zwischen Fußball und neuen Zielgruppen stärken wird."

Durch die Zusammenführung der dynamischen Welten des Handels und des Fußballs baut VT Markets seine Führungsposition weiter aus und schafft gleichzeitig beispiellose Möglichkeiten für Händler und Fans in der gesamten MENA-Region.

