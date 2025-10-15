    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergy Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Energy Fuels

    Energy Fuels Aktie verliert signifikant - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die Energy Fuels Aktie, bisher, um -4,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energy Fuels Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Energy Fuels ist ein führender US-Uran- und Vanadiumproduzent mit einzigartiger Infrastruktur und umweltfreundlichen Abbaumethoden, konkurriert mit Cameco und Uranium Energy.

    Energy Fuels Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Energy Fuels Aktie. Sie fällt um -4,25 % auf 21,630. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Energy Fuels-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +277,42 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energy Fuels Aktie damit um +47,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +120,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +351,82 % gewonnen.

    Energy Fuels Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +47,57 %
    1 Monat +120,49 %
    3 Monate +277,42 %
    1 Jahr +322,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energy Fuels Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Energy Fuels Aktie, die durch die hohe Nachfrage nach Atomenergie und die Möglichkeit eines Anstiegs auf 150 Euro geprägt ist. Einige Anleger haben bereits Teile ihrer Positionen verkauft, während andere auf weitere Kursgewinne setzen. Zudem wird die fundamentale Bedeutung von Fluorspar für die Nuklearindustrie und die geopolitischen Risiken der Abhängigkeit von Importen thematisiert. Die Volatilität der Aktie sorgt für reges Interesse bei Tradern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Energy Fuels eingestellt.

    Informationen zur Energy Fuels Aktie

    Es gibt 222 Mio. Energy Fuels Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd. wert.

    Energy Fuels Aktie jetzt kaufen?


    Energy Fuels

    ISIN:CA2926717083WKN:A1W757



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
