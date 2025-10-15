    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUcore Rare Metals AktievorwärtsNachrichten zu Ucore Rare Metals

    Besonders beachtet!

    Ucore Rare Metals Aktie sinkt rapide - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die Ucore Rare Metals Aktie, bisher, um -21,94 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ucore Rare Metals Aktie.

    Ucore Rare Metals ist ein führendes Unternehmen in der Exploration und Entwicklung von Seltenen Erden, mit innovativen, umweltfreundlichen Technologien. Es konkurriert mit Firmen wie Lynas und MP Materials und bietet einzigartige Lösungen für den Technologiesektor.

    Ucore Rare Metals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Ucore Rare Metals Aktie. Mit einer Performance von -21,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Ucore Rare Metals Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +715,79 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ucore Rare Metals Aktie damit um +58,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +223,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ucore Rare Metals um +1.297,54 % gewonnen.

    Ucore Rare Metals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +58,60 %
    1 Monat +223,22 %
    3 Monate +715,79 %
    1 Jahr +1.743,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ucore Rare Metals Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Ucore Rare Metals Aktie, die kürzlich ein Rekordhandelsvolumen erreichte. Analysten betrachten technische Indikatoren wie Gaps und gleitende Durchschnitte, während Bedenken hinsichtlich der Produktionskapazitäten und der Abhängigkeit von China geäußert werden. Die Marktkapitalisierung wird als entscheidender für die Bewertung der Aktie angesehen, da Ucore noch keine Produkte abgeliefert hat.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Ucore Rare Metals eingestellt.

    Informationen zur Ucore Rare Metals Aktie

    Es gibt 91 Mio. Ucore Rare Metals Aktien. Damit ist das Unternehmen 523,84 Mio. wert.

    Ucore Rare Metals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ucore Rare Metals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ucore Rare Metals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ucore Rare Metals

    -21,94 %
    +58,60 %
    +223,22 %
    +715,79 %
    +1.743,24 %
    +1.055,93 %
    +711,90 %
    +414,96 %
    +81,52 %
    ISIN:CA90348V3011WKN:A2QJQ4



