Endeavour Silver Aktie bestätigt den positiven Trend - 15.10.2025

Die Endeavour Silver Aktie notiert aktuell bei 8,1700€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,6700 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Endeavour Silver einen Gewinn von +54,22 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Endeavour Silver +117,14 % gewonnen.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,44 % 1 Monat +46,93 % 3 Monate +54,22 % 1 Jahr +97,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Endeavour Silver Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Endeavour Silver Aktie, die die 7€-Marke nicht halten kann. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich einer bevorstehenden Korrektur, während andere optimistisch auf eine mögliche Erholung hoffen. Die Marktstimmung ist gemischt, mit Diskussionen über technische Analysen und fundamentale Faktoren, die die zukünftige Kursentwicklung beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Endeavour Silver eingestellt.

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 292 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,37 Mrd. wert.

Der Silberpreis hat soeben die Marke von 50 US-Dollar pro Unze überschritten – ein Allzeithoch, das sowohl den Rekord von 1980 als auch von 2011 übertrifft.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.