Hims & Hers Health Registered (A) Aktie klettert deutlich - 15.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie. Sie steigt um +17,72 % auf 54,80€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Hims & Hers Health Registered (A) einen Gewinn von +4,73 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um -6,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hims & Hers Health Registered (A) eine positive Entwicklung von +94,60 % erlebt.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,47 % 1 Monat -0,11 % 3 Monate +4,73 % 1 Jahr +147,66 %

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 218 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,01 Mrd. wert.

Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), the leading health and wellness platform, today announced the launch of a new specialty in women’s health, offering access to affordable treatment plans built specifically for women experiencing perimenopause …

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.