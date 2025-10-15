    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsiRobot AktievorwärtsNachrichten zu iRobot

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    iRobot - Aktie legt am 15.10.2025 stark zu

    Am 15.10.2025 ist die iRobot Aktie, bisher, um +41,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der iRobot Aktie.

    Besonders beachtet! - iRobot - Aktie legt am 15.10.2025 stark zu
    Foto: Jean-François FREY - picture alliance / PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP

    iRobot ist ein führendes Unternehmen im Bereich Haushaltsroboter, bekannt für seine innovativen Reinigungsgeräte wie den Roomba. Mit einem starken Markenimage und globaler Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Dyson und Ecovacs. iRobot hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit ab.

    iRobot Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die iRobot Aktie. Sie steigt um +41,19 % auf 4,7750. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von iRobot in den letzten drei Monaten Verluste von -15,94 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die iRobot Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei iRobot auf -54,40 %.

    iRobot Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,76 %
    1 Monat +19,06 %
    3 Monate -15,94 %
    1 Jahr -55,79 %

    Informationen zur iRobot Aktie

    Es gibt 31 Mio. iRobot Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,00 Mio. wert.

    iRobot Aktie jetzt kaufen?


    Ob die iRobot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur iRobot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    iRobot

    +41,19 %
    -3,76 %
    +19,06 %
    -15,94 %
    -55,79 %
    -93,98 %
    -95,48 %
    -86,89 %
    -84,60 %
    ISIN:US4627261005WKN:A0F5CC



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! iRobot - Aktie legt am 15.10.2025 stark zu Am 15.10.2025 ist die iRobot Aktie, bisher, um +41,19 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der iRobot Aktie.