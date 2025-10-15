iRobot - Aktie legt am 15.10.2025 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die iRobot Aktie. Sie steigt um +41,19 % auf 4,7750€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

iRobot ist ein führendes Unternehmen im Bereich Haushaltsroboter, bekannt für seine innovativen Reinigungsgeräte wie den Roomba. Mit einem starken Markenimage und globaler Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Dyson und Ecovacs. iRobot hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von iRobot in den letzten drei Monaten Verluste von -15,94 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die iRobot Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei iRobot auf -54,40 %.

iRobot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat +19,06 % 3 Monate -15,94 % 1 Jahr -55,79 %

Informationen zur iRobot Aktie

Es gibt 31 Mio. iRobot Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,00 Mio. wert.

iRobot Aktie jetzt kaufen?

Ob die iRobot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur iRobot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.