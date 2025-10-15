Trilogy Metals Aktie kommt unter die Räder - 15.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Trilogy Metals Aktie. Sie fällt um -21,97 % auf 6,9600€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Trilogy Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Kupfer- und anderen Metallvorkommen in Alaska, mit strategischen Partnerschaften und hochwertigen Projekten als Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Trilogy Metals-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +429,60 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Trilogy Metals Aktie damit um +46,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +372,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Trilogy Metals eine positive Entwicklung von +639,13 % erlebt.

Trilogy Metals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +46,55 % 1 Monat +372,22 % 3 Monate +429,60 % 1 Jahr +1.697,04 %

Informationen zur Trilogy Metals Aktie

Es gibt 164 Mio. Trilogy Metals Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. wert.

Trilogy Metals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Trilogy Metals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trilogy Metals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.