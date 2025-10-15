    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrilogy Metals AktievorwärtsNachrichten zu Trilogy Metals

    Trilogy Metals Aktie kommt unter die Räder - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Trilogy Metals Aktie bisher Verluste von -21,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Trilogy Metals Aktie.

    Trilogy Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Kupfer- und anderen Metallvorkommen in Alaska, mit strategischen Partnerschaften und hochwertigen Projekten als Alleinstellungsmerkmale.

    Trilogy Metals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Trilogy Metals Aktie. Sie fällt um -21,97 % auf 6,9600. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Trilogy Metals-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +429,60 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Trilogy Metals Aktie damit um +46,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +372,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Trilogy Metals eine positive Entwicklung von +639,13 % erlebt.

    Informationen zur Trilogy Metals Aktie

    Es gibt 164 Mio. Trilogy Metals Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. wert.

    Trilogy Metals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Trilogy Metals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trilogy Metals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


