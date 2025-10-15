    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxon Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Axon Enterprise

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2025

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2025
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,71 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +8,20 %
    Platz 2
    Performance 1M: +41,71 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. BofA Securities bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 $, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich der hohen Bewertung im Vergleich zu Nvidia (KGV 2,5x höher). Anleger werden ermutigt, optimistisch zu bleiben oder ihre Positionen zu überdenken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.


    KLA Corporation
    Tagesperformance: +5,00 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,52 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,00 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 4
    Performance 1M: +19,23 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 5
    Performance 1M: +51,56 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.


    Constellation Energy
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 6
    Performance 1M: +22,26 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 7
    Performance 1M: +34,24 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    Atlassian Registered (A)
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,12 %
    Chart Atlassian Registered (A)
    ISIN: US0494681010
    WKN: A3DUN5
    Die Atlassian Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,38 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038085
    WKN: A3EETN
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,14 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 11
    Performance 1M: -6,45 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    Honeywell International
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 12
    Performance 1M: -0,22 %
    Chart Honeywell International
    ISIN: US4385161066
    WKN: 870153
    Die Honeywell International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 13
    Performance 1M: +1,90 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Warner Bros. Discovery (A)
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 14
    Performance 1M: -2,73 %
    Chart Warner Bros. Discovery (A)
    ISIN: US9344231041
    WKN: A3DJQZ
    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 15
    Performance 1M: +25,54 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 16
    Performance 1M: +32,47 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,34 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2025 Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im US Tech 100.