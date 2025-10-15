Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +8,20 %
Performance 1M: +41,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. BofA Securities bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 $, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich der hohen Bewertung im Vergleich zu Nvidia (KGV 2,5x höher). Anleger werden ermutigt, optimistisch zu bleiben oder ihre Positionen zu überdenken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Tagesperformance: +5,00 %
Performance 1M: +7,52 %
Tagesperformance: +4,04 %
Performance 1M: +19,23 %
Tagesperformance: +3,99 %
Performance 1M: +51,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: +22,26 %
Tagesperformance: +3,79 %
Performance 1M: +34,24 %
Tagesperformance: -3,75 %
Performance 1M: -9,12 %
Tagesperformance: +3,11 %
Performance 1M: -8,38 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: -2,14 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: -6,45 %
Tagesperformance: -2,84 %
Performance 1M: -0,22 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +1,90 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: -2,73 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: +25,54 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: +32,47 %
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: +3,34 %