Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +9,60 %
Performance 1M: +12,94 %
Tagesperformance: -8,70 %
Performance 1M: -5,74 %
Tagesperformance: +8,38 %
Performance 1M: +41,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. BofA Securities bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 $, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich der hohen Bewertung im Vergleich zu Nvidia (KGV 2,5x höher). Anleger werden ermutigt, optimistisch zu bleiben oder ihre Positionen zu überdenken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Tagesperformance: +6,29 %
Performance 1M: +18,41 %
Tagesperformance: +6,26 %
Performance 1M: +13,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stabilisiert sich um 29 USD, jedoch sind Mitarbeiteraktienoptionen aufgrund des niedrigen Kurses kaum wertvoll. Einige Anleger sehen positive Perspektiven in neuen mRNA-Anwendungen, während andere Bedenken hinsichtlich der Verkaufszahlen äußern. Die Quartalszahlen könnten jedoch besser ausfallen als erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Tagesperformance: -6,24 %
Performance 1M: -2,10 %
Tagesperformance: +5,55 %
Performance 1M: +1,53 %
Tagesperformance: +5,18 %
Performance 1M: +0,92 %
Tagesperformance: +4,91 %
Performance 1M: +7,52 %
Tagesperformance: -4,89 %
Performance 1M: +1,16 %
Tagesperformance: -4,86 %
Performance 1M: -4,37 %
Tagesperformance: -4,71 %
Performance 1M: +5,75 %
Tagesperformance: +4,56 %
Performance 1M: +17,86 %
Tagesperformance: -4,42 %
Performance 1M: +4,07 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: +0,20 %
Tagesperformance: +4,01 %
Performance 1M: +22,26 %
Tagesperformance: +3,97 %
Performance 1M: +19,23 %
Tagesperformance: -3,96 %
Performance 1M: +5,16 %
Tagesperformance: +3,94 %
Performance 1M: +51,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Tagesperformance: -3,91 %
Performance 1M: -2,23 %
Tagesperformance: -3,88 %
Performance 1M: -7,66 %
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +0,88 %
Tagesperformance: +3,74 %
Performance 1M: +34,24 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: +8,23 %
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: +0,64 %
Tagesperformance: -3,50 %
Performance 1M: +8,76 %
Tagesperformance: +3,41 %
Performance 1M: +6,11 %
Tagesperformance: -3,31 %
Performance 1M: +7,50 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: -4,49 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: +0,94 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: +1,37 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: +1,94 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: +4,95 %
Tagesperformance: -3,08 %
Performance 1M: -2,14 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: +17,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Anleger erwarten einen schnelleren Kursanstieg (Beitrag 1) und sehen den jüngsten Rücksetzer als übertrieben an, was eine Kaufgelegenheit darstellt (Beitrag 5). Die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt dieses Vertrauen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Tagesperformance: -3,00 %
Performance 1M: -4,70 %
Tagesperformance: -2,89 %
Performance 1M: -0,22 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: +0,17 %
Tagesperformance: -2,85 %
Performance 1M: +3,38 %