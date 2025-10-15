    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBunge Global AktievorwärtsNachrichten zu Bunge Global

    Top & Flop

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.10.2025

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.10.2025
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.132,72€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,78
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,42 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +9,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: +12,94 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,60 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -8,70 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,74 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,70 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +8,38 %
    Platz 4
    Performance 1M: +41,71 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. BofA Securities bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 $, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage positiv war. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich der hohen Bewertung im Vergleich zu Nvidia (KGV 2,5x höher). Anleger werden ermutigt, optimistisch zu bleiben oder ihre Positionen zu überdenken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.


    Western Digital
    Tagesperformance: +6,29 %
    Platz 5
    Performance 1M: +18,41 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,29 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +6,26 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,73 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stabilisiert sich um 29 USD, jedoch sind Mitarbeiteraktienoptionen aufgrund des niedrigen Kurses kaum wertvoll. Einige Anleger sehen positive Perspektiven in neuen mRNA-Anwendungen, während andere Bedenken hinsichtlich der Verkaufszahlen äußern. Die Quartalszahlen könnten jedoch besser ausfallen als erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.


    Progressive
    Tagesperformance: -6,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,10 %
    Chart Progressive
    ISIN: US7433151039
    WKN: 865496
    Die Progressive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,24 %.

    Prologis
    Tagesperformance: +5,55 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,53 %
    Chart Prologis
    ISIN: US74340W1036
    WKN: A1JBD1
    Die Prologis Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,55 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +5,18 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,92 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,18 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,52 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -4,89 %
    Platz 11
    Performance 1M: +1,16 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,89 %.

    PNC Financial Services Group
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,37 %
    Chart PNC Financial Services Group
    ISIN: US6934751057
    WKN: 867679
    Die PNC Financial Services Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    Allstate
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,75 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 14
    Performance 1M: +17,86 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    TransDigm Group
    Tagesperformance: -4,42 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,07 %
    Chart TransDigm Group
    ISIN: US8936411003
    WKN: A0JEP3
    Die TransDigm Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,42 %.

    Bank of America
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,20 %
    Chart Bank of America
    ISIN: US0605051046
    WKN: 858388
    Die Bank of America Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +4,01 %
    Platz 17
    Performance 1M: +22,26 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,01 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,97 %
    Platz 18
    Performance 1M: +19,23 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,97 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 19
    Performance 1M: +5,16 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 20
    Performance 1M: +51,56 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die positiven Nachrichten über neue Chipgenerationen und strategische Partnerschaften Optimismus hervorrufen, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Erträge und der Volatilität des Kurses, der in den letzten 14 Tagen um X% gestiegen ist. Anleger sind vorsichtig, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.


    Motorola Solutions
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 21
    Performance 1M: -2,23 %
    Chart Motorola Solutions
    ISIN: US6200763075
    WKN: A0YHMA
    Die Motorola Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 22
    Performance 1M: -7,66 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    Morgan Stanley
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 23
    Performance 1M: +0,88 %
    Chart Morgan Stanley
    ISIN: US6174464486
    WKN: 885836
    Die Morgan Stanley Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 24
    Performance 1M: +34,24 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    F5
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 25
    Performance 1M: +8,23 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Abbott Laboratories
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 26
    Performance 1M: +0,64 %
    Chart Abbott Laboratories
    ISIN: US0028241000
    WKN: 850103
    Die Abbott Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    L3Harris Technologies
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 27
    Performance 1M: +8,76 %
    Chart L3Harris Technologies
    ISIN: US5024311095
    WKN: A2PM3H
    Die L3Harris Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    EQT
    Tagesperformance: +3,41 %
    Platz 28
    Performance 1M: +6,11 %
    Chart EQT
    ISIN: US26884L1098
    WKN: A0RFZL
    Die EQT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,41 %.

    WR Berkley
    Tagesperformance: -3,31 %
    Platz 29
    Performance 1M: +7,50 %
    Chart WR Berkley
    ISIN: US0844231029
    WKN: 870493
    Die WR Berkley Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,31 %.

    Jabil
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 30
    Performance 1M: -4,49 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 31
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Arch Capital Group
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 32
    Performance 1M: +1,37 %
    Chart Arch Capital Group
    ISIN: BMG0450A1053
    WKN: 590336
    Die Arch Capital Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 33
    Performance 1M: +1,94 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Assurant
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 34
    Performance 1M: +4,95 %
    Chart Assurant
    ISIN: US04621X1081
    WKN: A0BLRP
    Die Assurant Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -3,08 %
    Platz 35
    Performance 1M: -2,14 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,08 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 36
    Performance 1M: +17,04 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Anleger erwarten einen schnelleren Kursanstieg (Beitrag 1) und sehen den jüngsten Rücksetzer als übertrieben an, was eine Kaufgelegenheit darstellt (Beitrag 5). Die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt dieses Vertrauen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.


    EPAM Systems
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 37
    Performance 1M: -4,70 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Honeywell International
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 38
    Performance 1M: -0,22 %
    Chart Honeywell International
    ISIN: US4385161066
    WKN: 870153
    Die Honeywell International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    Travelers Companies
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 39
    Performance 1M: +0,17 %
    Chart Travelers Companies
    ISIN: US89417E1091
    WKN: A0MLX4
    Die Travelers Companies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Chubb
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 40
    Performance 1M: +3,38 %
    Chart Chubb
    ISIN: CH0044328745
    WKN: A0Q636
    Die Chubb Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    zurückvorwärts


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.10.2025 Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im S&P 500.