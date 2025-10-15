Honeywell International Aktie heute im Minus - 15.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Honeywell International Aktie. Sie fällt um -3,08 % auf 173,94€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Honeywell International, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,73 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Honeywell International Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,22 %. Im Jahr 2025 gab es für Honeywell International bisher ein Minus von -17,93 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Honeywell International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat -0,22 % 3 Monate -11,73 % 1 Jahr -9,65 %

Informationen zur Honeywell International Aktie

Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,84 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Honeywell International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.