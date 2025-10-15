    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell International AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell International

    Honeywell International Aktie heute im Minus - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Honeywell International Aktie bisher Verluste von -3,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Honeywell International Aktie.

    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

    Honeywell International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Honeywell International Aktie. Sie fällt um -3,08 % auf 173,94. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Honeywell International, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,73 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Honeywell International Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,22 %. Im Jahr 2025 gab es für Honeywell International bisher ein Minus von -17,93 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Honeywell International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,11 %
    1 Monat -0,22 %
    3 Monate -11,73 %
    1 Jahr -9,65 %

    Informationen zur Honeywell International Aktie

    Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,84 Mrd.EUR wert.

    Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im S&P 500.

    Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im US Tech 100.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Honeywell International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Honeywell International

    -3,02 %
    +0,11 %
    -0,22 %
    -11,73 %
    -9,65 %
    +0,37 %
    +22,94 %
    +121,82 %
    +2.951,19 %
    ISIN:US4385161066WKN:870153



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



