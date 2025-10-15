Das Patent für die liposomale CBD-Injektionstechnologie (LPT-CBD) wurde in Japan erteilt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 15. Oktober 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass sein Patent für LPT-CBD in Japan zugelassen wurde und nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens offiziell erteilt wird. Das Patent umfasst eine Formulierung auf Liposombasis mit verkapselten Cannabinoiden.

Dieses Patent schützt die LPT-CBD-Formulierung von Innocan, die für die anhaltende Freisetzung von synthetischem CBD in den Blutkreislauf entwickelt wurde. Das neu erteilte Patent ist Teil einer umfangreichen internationalen Patentfamilie, die derzeit in mehreren Ländern weltweit geprüft wird. Es ergänzt das bereits in Indien erteilte Patent des Unternehmens und stärkt damit das globale Portfolio an geistigem Eigentum von Innocan weiter, wodurch ein maximaler Schutz und eine maximale Durchsetzbarkeit gewährleistet werden. Da Japan mit einem Wert von rund 102 Milliarden $ (1) der drittgrößte Pharmamarkt der Welt ist, stellt dieser Erfolg für Innocan einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung von LPT-CBD als führende nicht-opioide Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen dar.

Die in Zusammenarbeit mit Professor Chezy Barenholz und Dr. Ahuva Cern der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelte liposomale Arzneimittelverabreichungsplattform ermöglicht eine verlängerte Exposition und maximiert die Bioverfügbarkeit und die therapeutischen Wirkungen von CBD. LPT-CBD hat in mehreren präklinischen Studien eine verlängerte Pharmakokinetik und eine bis zu vier Wochen anhaltende schmerzlindernde Wirkung gezeigt. Nach einem erfolgreichen Pre-IND-Meeting gab die US-amerikanische Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) eine positive Rückmeldung, um die Entwicklung von LPT-CBD als nicht-opioide Alternative zur Behandlung chronischer Schmerzen voranzutreiben.