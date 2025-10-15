    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dow knapp im Minus - Techsektor mit Gewinnen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen unterschiedlich: S&P 500 +0,40%, Dow -0,04%
    • Tech-Werte stark: AMD +9,4%, Nasdaq 100 +0,68%
    • Banken überzeugen: Bank of America +4,4%, Morgan Stanley +4,7%
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Dow knapp im Minus - Techsektor mit Gewinnen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.671,06 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 46.253,31 Punkte.

    Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,68 Prozent auf 24.745,36 Zähler zu. Im Techsektor gewannen die Titel des Chipherstellers AMD 9,4 Prozent und blieben damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.100,00€
    Basispreis
    31,83
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.566,40€
    Basispreis
    32,16
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger zudem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch sich Investitionen sowie Kredite verbilligen und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann. Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies.

    Unter den Einzelwerten überraschten zur Wochenmitte erneut Finanzhäuser positiv. So brachten sprudelnde Einnahmen der Bank of America im Sommer überraschend viel Gewinn ein. Deren Anteile zogen um 4,4 Prozent an. Bei Morgan Stanley fielen die Erträge im Aktienhandel unerwartet hoch aus. Die Papiere gewannen 4,7 Prozent.

    Im Dow waren Walmart der Tagessieger. Die Aktien des Einzelhandelsriesen setzten ihren zuletzt starken Lauf mit plus 1,7 Prozent fort und erreichten im frühen Handel ein Rekordhoch. Dem Konzern zufolge sind die Kunden bei ihren Einkäufen nach wie vor alles andere als zurückhaltend, ungeachtet der Warnsignale von Banken für eine nachlassende Konjunktur.

    Die Aktien des Pharmakonzerns Abbott Laboratories rutschten nach einer Senkung des Ausblicks wegen möglicher Zollbelastungen um 2,9 Prozent ab./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 111,1 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +4,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 332,85 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -53,76 %/-39,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Dow knapp im Minus - Techsektor mit Gewinnen Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.671,06 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial …