    UBS stuft VINCI auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Verkehr an den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns habe im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zugelegt und auch wenn dies mit Blick auf den August etwas weniger gewesen sei, zeige dies doch weiterhin die Robustheit des Verkehrswachstums der Vinci-Airports, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach den jüngsten Zahlen./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 120,1EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 22:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Cristian Nedelcu
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 132
    Kursziel alt: 132
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


