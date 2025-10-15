UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Verkehr an den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns habe im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zugelegt und auch wenn dies mit Blick auf den August etwas weniger gewesen sei, zeige dies doch weiterhin die Robustheit des Verkehrswachstums der Vinci-Airports, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach den jüngsten Zahlen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 120,1EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 22:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

