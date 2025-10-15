UBS stuft Ahold Delhaize auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 36 Euro angehoben. Die Margen stabilisierten sich allmählich, schrieb Sreedhar Mahamkali in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Im US-Geschäft dürfte es für die Supermarktkette bald wieder besser laufen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 18:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 35,83EUR auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 22:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

