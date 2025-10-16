TriNetX wird zur meistzitierten Quelle für Daten aus der Praxis in begutachteten Forschungsarbeiten

CAMBRIDGE, Mass., 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TriNetX, angetrieben von seiner Vision einer vernetzten Welt, in der Daten und Intelligenz die menschliche Gesundheit verbessern, ist laut einer aktuellen Analyse der PubMed-Daten bis zum 27. August 2025 zum meistzitierten Datensatz für elektronische Gesundheitsakten in Fachpublikationen geworden.

Mit mehr als 2.000 Zitaten und einem jährlichen Wachstum von fast 80 % übertrifft TriNetX seine Mitbewerber und fördert hochkarätige wissenschaftliche Veröffentlichungen in führenden medizinischen Fachzeitschriften.

Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg der Nutzung von TriNetX-Daten durch klinische Forscher, Gesundheitsbehörden und Gesundheitsorganisationen weltweit. Mit 2.025 Zitaten wird TriNetX fast 1.300 % häufiger zitiert als sein nächster Wettbewerber mit 149 Zitaten, was seine wachsende Bedeutung für die Generierung von Real-World-Evidence unterstreicht.

Die jährlichen Zitate sind von 96 im Jahr 2021 auf 707 im Jahr 2024 angestiegen, wobei allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 bereits 952 verzeichnet wurden. Bei diesem Tempo ist TriNetX auf dem besten Weg, erstmals mehr als 1.000 Zitate in einem einzigen Jahr zu erreichen.

„Forscher müssen darauf vertrauen können, dass die von ihnen verwendeten Daten einer Peer-Review standhalten und aussagekräftige Erkenntnisse liefern", erklärte Dr. Jeffrey Brown, Chief Scientific Officer bei TriNetX. „Die Tatsache, dass TriNetX nun der am häufigsten zitierte Datensatz aus der Praxis ist, spiegelt nicht nur unsere Größe und Qualität wider, sondern auch das Vertrauen, das die globale Forschungsgemeinschaft in unsere Plattform setzt, um die Wissenschaft voranzubringen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

Die Forscher veröffentlichen ihre Ergebnisse auch in führenden medizinischen und wissenschaftlichen Fachzeitschriften, darunter Nature Medicine, The Journal of Allergy and Clinical Immunology und JAMIA Open. Studien, die sich auf TriNetX-Daten und die führende Analyseplattform des Unternehmens stützen, tragen dazu bei, neue Standards dafür zu entwickeln, wie RWD die klinische Arzneimittel- und Impfstoffentwicklung, die Generierung klinischer Evidenz, die Sicherheit und Wirksamkeit in der Praxis sowie die Patientenversorgung beeinflusst.

Diese Zitierdynamik wird durch die rasche globale Expansion des TriNetX LIVE Netzwerks angeheizt. Zwischen September 2024 und September 2025 erreichten sowohl die Zahl der Gesundheitsorganisationen als auch die Patientendaten auf der Plattform Rekordwerte. Das Wachstum war in den Schwellenländern besonders stark: Lateinamerika verzeichnete einen Anstieg von 70 % und der asiatisch-pazifische Raum von 31 %.

„Das beschleunigte Wachstum unseres Netzwerks spiegelt die globalen Interessen unserer Kunden und Netzwerkpartner wider, von der Arzneimittelforschung über die Studienkonzeption bis hin zur vergleichenden Wirksamkeitsanalyse und Gesundheitsversorgung", erklärte Steve Kundrot, Chief Operating Officer bei TriNetX. „Das Tempo, mit dem Gesundheitsorganisationen Patienten aufnehmen und Patientendaten erweitern, stärkt weltweit die Aussagekraft von Real-World-Evidence. Damit wird TriNetX mit seiner unübertroffenen Größe, Tiefe und Transparenz zu einer vertrauenswürdigen Grundlage für glaubwürdige Forschung."

