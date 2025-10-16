Wirtschaft
Grüne kritisieren Ausgestaltung des Bundestariftreuegesetzes
Foto: Ricarda Lang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang (Grüne) hat die Ausgestaltung des Bundestariftreuegesetzes kritisiert.
"Die von Schwarz-Rot geplanten Ausnahmen entkernen das Gesetz: Gerade die Komplettausnahmen bei der Bundeswehr und nicht ausreichende Kontrollen machen das Gesetz zahnlos", sagte Lang der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) in Bezug auf die Antworten des Bundesarbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage.
"Das Bundestariftreuegesetz haben wir lange gefordert", erklärte die Grünen-Politikerin. "Im Kern ist es richtig: Wer mit öffentlichem Geld Aufträge bekommt, muss nach Tarif bezahlen und gute Arbeitsbedingungen gewährleisten." Sie kritisierte aber, dass verteidigungs- und sicherheitspolitische Aufträge nicht unter das Gesetz fallen und dass keine stichprobenartigen Kontrollen erfolgen.
Das Bundeskabinett hatte das Gesetz im August verabschiedet. Es soll sicherstellen, dass nur Unternehmen öffentliche Aufträge erhalten, die Tariflöhne zahlen.
Chaecka schrieb 24.07.25, 13:49
28 Mrd. USD Gewinn in 3 Monaten. Das ist unfassbar!
Hier drückt gar nichts.
Ein Glück habe ich in den letzten Wochen aufgestockt. Das tröstet mich über andere Fehlgriffe (z.B. Verkauf GE Vernova, Kauf UNH) hinweg.
Falvon schrieb 29.06.25, 14:48
Ich glaube die Situation ist ein bisschen vergleichbar wie Meta vor ein paar Jahren als TikTok als ernstzunehmender Konkurrent aufkam.
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.
BörsenVeteran schrieb 29.04.25, 07:14
Viele sehen nur die letzten Quartalszahlen – ich sehe das große Ganze.
Ja, vielleicht waren die Zahlen nicht perfekt. Aber Unternehmen wie Alphabet definiert man nicht durch ein Quartal, sondern durch das, was sie langfristig bauen:
Eine Infrastruktur für die Zukunft der Welt.
Alphabet ist mehr als nur Google.
Es ist KI, Cloud, autonomes Fahren (Waymo), Gesundheitstechnologie (Verily), Quantum Computing, nachhaltige Energie – echte Zukunftsmärkte!
KI ist kein Hype für Alphabet – sie IST Alphabet.
Mit Gemini, DeepMind und ihrer massiven Rechenpower sitzt Alphabet auf einem Schatz, der in den kommenden Jahren Milliarden an Wert entfesseln wird.
Die Cashcow Google Search ist nicht am Ende – sie wird neu geboren.
Suchmaschinen wandeln sich, ja – aber wer, wenn nicht Alphabet, besitzt die Daten, die Infrastruktur und die Innovationskraft, um auch in der KI-getriebenen Suchwelt führend zu bleiben?
Hundert Milliarden Dollar Cash auf der Bank. Alphabet muss niemanden fragen, ob sie in die Zukunft investieren dürfen – sie tun es einfach.
Und genau deshalb investiere ich jetzt, wenn andere nervös sind.
Ich kaufe Innovation, Weitsicht und die Fähigkeit, Märkte neu zu erschaffen.
Ich kaufe einen der größten Moats (Burggräben) der Unternehmenswelt.
Wahre Investoren bauen Vermögen auf, wenn andere zweifeln.
Alphabet ist nicht das Unternehmen eines Quartals – es ist das Unternehmen einer Generation.
Meine persönliche Meinung: STRONG BUY
