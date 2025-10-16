Der benutzerfreundlichste Mähroboter für kleine Rasenflächen wird auf Kickstarter vorgestellt

SHENZHEN, China, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP, ein Pionier im Bereich intelligenter Rasenpflegelösungen, wird im November seine neueste Innovation, den Raccoon 2 SE, auf Kickstarter vorstellen. Dieser Rasenmäher der nächsten Generation wurde für die umweltfreundliche und erschwingliche Pflege kleiner Rasenflächen entwickelt und wird in ganz Europa sowie in den USA erhältlich sein und bietet ein exklusives Super-Frühbucher-Angebot ab nur 200 US-Dollar. Zahlen Sie einfach 20 $ ein, um sich die Sonderprämien zu sichern und den niedrigsten Preis vom 11. Oktober bis 10. November zu erhalten.

RoboUP wurde 2016 gegründet und hat sich der Schaffung intelligenter, grüner und vernetzter Lebensräume verschrieben. Nachdem das Team jahrelang mittleren und großen Gartenbesitzern geholfen hatte, ihre Routine zu vereinfachen, erkannte es, dass kleine Gartenbesitzer ihre eigenen Herausforderungen haben. Die meisten Mähroboter auf dem Markt sind überdimensioniert und überteuert für kleine Gärten, sodass sie an der Handarbeit festhalten. Für ältere Hausbesitzer kann das manuelle Mähen zudem ermüdend und unsicher sein, sodass eine einfache Aufgabe zu einer echten Belastung wird. Diese Erkenntnisse inspirierten den Raccoon 2 SE, einen einfachen, zuverlässigen und erschwinglichen Mähroboter, welcher der Familie Zeit spart sowie die Gartenpflege stressfrei macht.

Der Raccoon 2 SE baut auf dem Erfolg der Vorgängermodelle auf und bringt den Komfort auf die nächste Stufe. Keine Begrenzungskabel oder RTK-Installation, sofortiges Mähen ohne App und automatische Kartierung mit Selbstaufladung für ein wirklich freihändiges Erlebnis. Für kleine Rasenflächen mit klarer räumlicher Begrenzung macht dieser intelligente Mäher eine sorglose Rasenpflege zur Realität. Auf Kickstarter können Sie Ihr Gerät mit einer Anzahlung von nur 20 $ reservieren und sich den Super-Early-Bird-Preis ab 200 $ sichern, um erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit zu genießen, ohne das Budget zu sprengen.

Vor der Kickstarter-Kampagne von mehr als 80 Familien als vertrauenswürdig eingestuft

Seit Juli 2025 hat RoboUP ein Beta-Tester-Programm ins Leben gerufen, in dessen Rahmen über 80 Robotermäher an echte Familien in Europa und den USA verschickt wurden. Ihr wertvolles Feedback hat dazu beigetragen, die Leistung in realen Gärten zu verbessern und Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Mit bewährten Tests sowie vertrauenswürdigen Stimmen dahinter können Sie mit Zuversicht unterstützen, also haben Sie keine Angst, tätigen Sie Ihre Einzahlung noch heute!

Exklusive Pre-Launch-Belohnungen

Bevor die Kampagne offiziell startet, bietet RoboUP seiner wachsenden Community die Chance, durch zwei aufregende Vorab-Aktivitäten zusätzliche Belohnungen und frühe Vorteile zu erhalten.

Einladen & Gewinnen: Nehmen Sie an der Empfehlungskampagne von RoboUP teil. Abonnieren Sie, laden Sie Freunde ein und erklimmen Sie die Top 20 der Bestenliste, um exklusive Preise zu gewinnen. Top-Sharer können sich über eine volle Rückerstattung auf ihren Raccoon-2-SE-Bundle-Kauf freuen oder besondere Geschenke wie eine RoboUP-Regenhülle oder ein Klingen-Set beanspruchen.

Ab nur 200 $, ein einmaliges, begrenztes Angebot vor dem Start der Kickstarter-Kampagne. Verpassen Sie nicht Ihre einzige Chance, den günstigsten Mähroboter aller Zeiten zu besitzen! Erleben Sie mit dem Raccoon 2 SE die nächste Evolutionsstufe der mühelosen, umweltfreundlichen Rasenpflege.

