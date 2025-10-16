Eightco Holdings Inc. ($ORBS) tätigt strategische Investition in Mythical Games, um die menschliche Verifizierung und digitale Identität im Gaming-Bereich voranzutreiben

Die Investition unterstreicht die Position von Eightco als Authentifizierungs- und Vertrauensinstanz für die Welt nach der künstlichen Generalintelligenz

Das Unternehmen wird von einer ausgewählten Gruppe strategischer und institutioneller Investoren unterstützt, darunter: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard und weitere

EASTON, Pa., 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute eine strategische Investition in die Serie-D-Finanzierung von Mythical Games („Mythical" oder „Mythical Games") bekannt, an der sich neben Cathie Woods ARK Invest und World Foundation beteiligt. Die Transaktion wird voraussichtlich in der Woche vom 20. Oktober abgeschlossen. Eightco ($ORBS) ist die Authentifizierungs- und Vertrauensschicht für die Welt nach der AGI und arbeitet in Abstimmung mit dem Worldcoin-Ökosystem. Diese strategische Investition stärkt die zentrale Rolle von Eightco ($ORBS) bei der Gestaltung der Zukunft der digitalen Identität und Verifizierung. Dies steht auch im Einklang mit der aktuellen Unternehmensstrategie von Eightco, bis zu 1 % seiner Finanzmittel für risikokapitalähnliche Investitionen bereitzustellen, die bahnbrechende Authentifizierungstechnologien vorantreiben.

„Diese Investition stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Mission dar, die Authentifizierungsebene der Post-AGI-Wirtschaft zu werden", erklärte Dan Ives, Chairman von Eightco ($ORBS). „Die Vision von Eightco erstreckt sich über wichtige Bereiche wie Unternehmens- und Gaming-Authentifizierung. Durch die Zusammenarbeit mit visionären Führungskräften wie John Linden und Mythical Games verbinden wir digitale Identität und Unterhaltung und schaffen ein weltweit skalierbares Vertrauensframework. Worldchains Proof-of-Human- und Single-Sign-On-Funktionen bilden die ideale Grundlage für die nächste Ära der Gaming- und KI-Integration."