Supermicro führt eine neue Geschäftslinie ein, Data Center Building Block Solutions, für die Ausstattung von Rechenzentren und Management Services

Schafft die branchenweit erste One-Stop-Shop-Rechenzentrumsquelle für Time-to-Online, Leistung und Kostenreduzierung

Umfasst kritische Rechen-, Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur, Verwaltungssoftware sowie Rechenzentrumsdienste

Mit Flüssigkeit gekühlte modulare Bausteine ermöglichen optimierte Konfigurationen je nach Arbeitslast und Umgebungsanforderungen des Kunden

Vorgeprüfte Cluster auf Rechenzentrumsebene und Rack-Ebene werden vor dem Versand und der Bereitstellung beim Endnutzer werksseitig gemäß den Kundenspezifikationen im Rechenzentrum getestet.

SAN JOSE, Kalifornien, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für AI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt die Verfügbarkeit seiner Data Center Building Block Solutions (DCBBS) bekannt. Diese Lösungen gelten als neuer Geschäftszweig für Supermicro und versetzen Unternehmen in die Lage, komplette Rechenzentren von einem einzigen Anbieter zu entwerfen, zu bestellen und zu bauen, wodurch die Zeit bis zur Inbetriebnahme (TTO) verkürzt sowie die Gesamtqualität und Wartungsfreundlichkeit verbessert werden. Die komplette IT-Infrastruktur für Rechenzentren ist nun verfügbar, einschließlich Servern, Speicher, Management-Software, Flüssigkühlungsinfrastruktur, Netzwerken und elektrischen Komponenten, die in Supermicros Produktionsstätten getestet sowie integriert werden, bevor sie an den Kunden ausgeliefert werden. Durch die Bereitstellung einer kompletten IT-Lösung können Unternehmen direkt mit Supermicro zusammenarbeiten, um den gesamten Aufbau eines Rechenzentrums zu vereinfachen.

„Mit unserer Erfahrung im Bereich der Bereitstellung von Lösungen für einige der größten Rechenzentrumsbetreiber der Welt haben wir erkannt, dass die Bereitstellung einer kompletten IT-Infrastrukturlösung vielen Unternehmen, die ihre Rechenzentrumsinfrastruktur vereinfachen möchten, zugutekommen wird", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Unsere Beschäftigten in der weltweiten Fertigung sind darauf vorbereitet, mit den Kunden über ihre spezifischen Anforderungen an ein Rechenzentrum zusammenzuarbeiten sowie alle notwendigen IT-Komponenten für ein modernes, energieeffizientes Rechenzentrum zu liefern, einschließlich der kompletten Software für das Rechenzentrumsmanagement. Mit diesem neuen Geschäftszweig bieten wir nun Dienstleistungen an, die den Bau und die Einrichtung kompletter Rechenzentren beschleunigen. Unsere Flüssigkühlungsoptionen werden speziell für die neueste Generation der GPUs, CPUs sowie anderer Elektronik entwickelt und optimiert. Diese Technologien können den Stromverbrauch von Rechenzentren um bis zu 40 % senken, wenn die Infrastrukturkomponenten von Supermicro mit Flüssigkeitskühlung verwendet werden, verglichen mit bestehenden luftgekühlten Rechenzentren."