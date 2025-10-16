    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zum Wehrdienst

    Für Sie zusammengefasst
    • Richterwahl zeigt Heilung von Absprachepannen.
    • Kritische Momente der Koalition kaum noch thematisiert.
    • Vertrauen in Regierung darf nicht gefährdet werden.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Wehrdienst:

    "Die Richterwahl hat gezeigt, dass solche Absprachepannen geheilt werden können. Schon jetzt spricht kaum noch jemand über die höchst kritischen Momente, welche die Koalition damals erlebte. Doch man sollte diese Methode nicht überreizen. Wenn sich nämlich der Eindruck festsetzen würde, auf die Regierung sei kein Verlass, dann hätte sie verloren. Das kann sich niemand wünschen, dem dieses Land am Herzen liegt."/DP/jha



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
