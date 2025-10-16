    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Wehrdienst

    Für Sie zusammengefasst
    • Wehrdienstvorschläge bieten keine Lösung für Deutschland.
    • Koalition verheddert sich in internen Streitigkeiten.
    • Keine Mehrheit für Wehrpflicht im Bundestag vorhanden.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Wehrdienst:

    "Wenn wenigstens einer der beiden Vorschläge, die zur Wiederbelebung des Wehrdienstes vorliegen, das Zeug hätte, die Verteidigung Deutschlands zu gewährleisten, könnte man noch von einem produktiven Streit in der Koalition sprechen. Aber weder der Pistorius-Vorschlag noch der Röttgen-Plan kann für sich beanspruchen, der Lage gerecht zu werden. (.) Die Koalition hat sich aber nicht nur in der Sache, sondern auch im Verfahren verheddert. (.) Im Streit über den Wehrdienst nimmt die Koalition bislang sich selbst wichtiger als die Interessen Deutschlands. Das liegt an ihren Gegensätzen, die sich nicht übertünchen lassen. Das Traurige ist, dass im Bundestag nicht einmal jenseits dieser Koalition eine Mehrheit für die Wehrpflicht gesichert wäre."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

