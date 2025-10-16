FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Wehrdienst:

"Wenn wenigstens einer der beiden Vorschläge, die zur Wiederbelebung des Wehrdienstes vorliegen, das Zeug hätte, die Verteidigung Deutschlands zu gewährleisten, könnte man noch von einem produktiven Streit in der Koalition sprechen. Aber weder der Pistorius-Vorschlag noch der Röttgen-Plan kann für sich beanspruchen, der Lage gerecht zu werden. (.) Die Koalition hat sich aber nicht nur in der Sache, sondern auch im Verfahren verheddert. (.) Im Streit über den Wehrdienst nimmt die Koalition bislang sich selbst wichtiger als die Interessen Deutschlands. Das liegt an ihren Gegensätzen, die sich nicht übertünchen lassen. Das Traurige ist, dass im Bundestag nicht einmal jenseits dieser Koalition eine Mehrheit für die Wehrpflicht gesichert wäre."/DP/jha



