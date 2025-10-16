AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über die Probleme der Koalition in Berlin:

"Diese Bundesregierung fährt von Anfang an nur auf Sicht. Die nächste Kurve ist immer die schwierigste. Und danach? Sehen wir weiter. In einer Welt voll von Konflikten, Krisen und unberechenbaren Politikerdarstellern bringt es ja auch nichts, einen Fahrplan für vier Jahre zu erstellen. Aber zumindest vier Wochen wären schon ganz hilfreich. Denn das Problem des Fahrens auf Sicht ist doch: Niemand sieht die Mauer hinter der nächsten Kurve kommen. Und so passiert CDU, CSU und SPD also immer wieder das Gleiche: Sie fahren den Laden ohne Not an die Wand. Jüngste Blechschäden: Rente und Wehrpflicht. Was dem Kanzler fehlt, sind Manager der Macht, die Hindernisse aus dem Weg schaffen, bevor es zur Kollision kommt."/DP/jha



