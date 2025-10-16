Bundesgerichtshof prüft Forderungen von Wirecard-Aktionären
- BGH prüft Ansprüche von Wirecard-Aktionären heute.
- Union Investment fordert 10 Millionen Euro Schadenersatz.
- 50.000 Aktionäre verlangen 8,5 Milliarden Euro insgesamt.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich an diesem Donnerstag (11 Uhr) mit den Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren des einstigen Dax -Unternehmens. Es geht um die Frage, ob geschädigte Aktionäre mit ihren Schadenersatz-Ansprüchen als einfache Gläubiger Geld aus der Insolvenzmasse fordern können oder nicht. Ob das höchste deutsche Zivilgericht am selben Tag schon ein Urteil fällt, ist unklar. (Az. IX ZR 127/24)
In dem konkreten Fall verlangt die Vermögensverwaltung Union Investment von Wirecard 10 Millionen Euro Schadenersatz. Der Insolvenzverwalter sieht aber die Forderungen von Gläubigern wie kreditgebenden Banken oder ehemaligen Wirecard-Angestellten, denen der Zahlungsdienstleister noch Geld schuldet, als vorrangig. Geschädigte Aktionäre wären demnach nur zu berücksichtigen, falls am Ende noch Geld übrig bliebe - wonach es aber nicht aussieht.
50.000 Aktionäre fordern 8,5 Milliarden Euro
Die dagegen gerichtete Klage von Union Investment konnte zuletzt einen Erfolg verbuchen. In einem Zwischenurteil entschied das Oberlandesgericht München im September 2024, dass Aktionäre ihre Ansprüche als Insolvenzforderungen geltend machen können. Nun soll der BGH entscheiden. Das Urteil könnte dabei auch für andere Insolvenzverfahren weitreichende Folgen haben.
In Summe geht es in Karlsruhe um viel Geld: Etwa 50.000 Wirecard-Aktionäre haben laut Gericht Schadenersatzforderungen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro zur Insolvenztabelle angemeldet. Insgesamt fordern die Wirecard-Gläubiger 15,4 Milliarden Euro. Die Insolvenzmasse beträgt aber nur rund 650 Millionen Euro. Voraussichtlich werden die Gläubiger also in jedem Fall nur einen sehr kleinen Teil ihrer Forderungen bekommen./jml/DP/jha
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.