Bundesgerichtshof prüft Forderungen von Wirecard-Aktionären

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich an diesem Donnerstag (11 Uhr) mit den Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren des einstigen Dax -Unternehmens. Es geht um die Frage, ob geschädigte Aktionäre mit ihren Schadenersatz-Ansprüchen als einfache Gläubiger Geld aus der Insolvenzmasse fordern können oder nicht. Ob das höchste deutsche Zivilgericht am selben Tag schon ein Urteil fällt, ist unklar. (Az. IX ZR 127/24)

In dem konkreten Fall verlangt die Vermögensverwaltung Union Investment von Wirecard 10 Millionen Euro Schadenersatz. Der Insolvenzverwalter sieht aber die Forderungen von Gläubigern wie kreditgebenden Banken oder ehemaligen Wirecard-Angestellten, denen der Zahlungsdienstleister noch Geld schuldet, als vorrangig. Geschädigte Aktionäre wären demnach nur zu berücksichtigen, falls am Ende noch Geld übrig bliebe - wonach es aber nicht aussieht.