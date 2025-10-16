EU-Kommission will Fahrplan für Aufrüstung vorstellen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will an diesem Donnerstag einen Fahrplan für geplante Aufrüstungsprojekte vorstellen. Ziel ist es, die Abschreckung und Verteidigung gegen Russland so schnell wie möglich zu verbessern. So sollen etwa Initiativen gestartet werden, um die Luftverteidigung und insbesondere die Fähigkeiten zur Drohnenabwehr deutlich zu verbessern.

Deutschland hatte bereits am Mittwoch angeboten, die Führung bei einem geplanten Projekt zur Stärkung der EU-Luftverteidigung zu übernehmen. Das sogenannte European Air Shield ist eines von mehreren Flaggschiffprojekten, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen starten will.