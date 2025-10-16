INDEX-MONITOR
Medios ersetzt Ceconomy im SDax
- Ceconomy verlässt SDax, Medios ersetzt Aktie.
- Streubesitz von Ceconomy unter zehn Prozent gesunken.
- Übernahme durch JD.com noch nicht endgültig genehmigt.
ZUG (dpa-AFX) - Die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy muss den SDax verlassen. Der Titel werde durch die Aktie des Spezialpharmaunternehmen Medios ersetzt, wie der Indexanbieter Stoxx mitteilte. Hintergrund sei, dass der Streubesitz bei Ceconomy unter zehn Prozent gesunken sei, was Voraussetzung für die Berücksichtigung im Index ist.
Im letzten Monat hatte das Bundeskartellamt die Übernahme von Ceconomy durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com freigegeben. In trockenen Tüchern ist das Geschäft damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zuständig. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) könnte noch ein Veto einlegen, wenn sie sicherheitspolitische Bedenken haben sollte./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 4,378 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -6,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 348,92 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +31,58 %/+90,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
..für wen?...Wohl für die größte Rendite....da käme mir JD.com nicht zuerst in den Sinn