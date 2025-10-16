    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 16. Oktober 2025

    • Wirtschafts- und Finanztermine am 16. Oktober 2025
    • Q3-Zahlen von Nordea, ABB, Nestle und mehr erwartet.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus GBR, ITA und USA veröffentlicht.
    • G20-Treffen und Bundestagsdebatten prägen den Tag.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen
    06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Docmorris, Q3-Trading-Update
    07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz
    07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen
    07:10 DEU: Hypoport, Q3 erste operative Kennziffern
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    SWE: EQT, Q3-Zahlen
    USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
    USA: US Bancorp, Q3-Zahlen
    USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: BIP 8/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25
    14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
    18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/ September 2025

    09:00 DEU: #TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin

    09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel + 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat + 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz + 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz

    09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).

    09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag

    11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

    USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

    SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
