United Airlines übertrifft Gewinnerwartungen, aber . .

Für das vierte Quartal prognostiziert United Airlines einen Gewinn von 3 bis 3,50 US-Dollar pro Aktie und liegt damit deutlich über den Analystenschätzungen von 2,86 US-Dollar. Dieses Ergebnis wird trotz eines schwierigen Jahresauftakts und eines stagnierenden Passagierwachstums erwartet. Die Airline investiert weiterhin stark in ihre Kapazitäten und erweitert ihre Flotte, wodurch sie sich eine stabile Marktposition sichert.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines meldete einen bereitigten Gewinn von 2,78 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Prognose von 2,62 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 2,6 Prozent auf 15,23 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, blieb jedoch unter den erwarteten 15,33 Milliarden US-Dollar. Trotz eines Rückgangs des Nettoergebnisses um 1,7 Prozent auf 949 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,90 US-Dollar pro Aktie präsentierte sich United Airlines finanziell robust. Bereinigt um einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn bei 909 Millionen US-Dollar.

Im dritten Quartal wuchs die Kapazität um mehr als 7 Prozent, während die Umsätze je Passagierkilometer sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich rückläufig waren. Besonders der internationale Markt zeigte einen deutlichen Umsatzrückgang von 7,1 Prozent, während der Inlandsmarkt einen Rückgang von 3,3 Prozent verzeichnete. Dafür legte das lukrative Loyalitätsprogramm von United mit einem Anstieg der Umsatzerlöse um 9 Prozent zu.

United Airlines ist auf dem besten Weg, sich weiterhin als führende Fluggesellschaft im Premiumsegment zu positionieren. Insbesondere der Umsatz mit den hochwertigen Sitzplätzen stieg um 6 Prozent, was die Bemühungen unterstreicht, anspruchsvollere Kundinnen und Kunden zu gewinnen. United steht im Wettbewerb mit Delta Air Lines, die ähnliche Ziele verfolgt und ebenfalls in das Premiumsegment investiert.

CEO Scott Kirby betonte, dass die konsequenten Investitionen in den Service und die Kundenbindung langfristig Früchte tragen und die Airline durch schwierige wirtschaftliche Zeiten führen. "Diese Investitionen, gepaart mit exzellentem Service, haben es United ermöglicht, eine loyale Kundenbasis aufzubauen und sich als wirtschaftlich resilient zu zeigen", so Kirby in einer Pressemitteilung.

Trotz der besseren Prognose als erwartet, gab die Aktie nach Börsenschluss an der Nasdaq um knapp 2 Prozent nach und fiel auf 102,03 US-Dollar je Anteilsschein.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



