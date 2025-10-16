Versehen
Digitalwährung für 300 Billionen Dollar erzeugt
- Fehler bei Paxos: 300 Billionen Dollar generiert.
- Überschüssige Einheiten wurden sofort vernichtet.
- Sicherheitsfragen im Krypto-Markt neu aufgeworfen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Manche Taschenrechner können solche Summen gar nicht mehr abbilden: Durch ein Versehen sind Einheiten einer Digitalwährung im theoretischen Wert von 300 Billionen Dollar generiert worden. Die herausgebende Firma Paxos teilte mit, der Fehler sei bei einer internen Transaktion passiert und umgehend entdeckt worden. Die überschüssigen Einheiten wurden demnach vernichtet.
Betroffen war ein sogenannter Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD) , der mit Paxos zusammenarbeitet. Stablecoins sind an eine traditionelle Währung gekoppelt. So kann eine Einheit von Paypal USD für einen Dollar gekauft oder verkauft werden.
Der Betrag von 300 Billionen Dollar (umgerechnet 257 Billionen Euro) war in der Plattform Etherscan sichtbar, in der Geschäfte mit Digitalwährungen nachverfolgt werden können. Zuvor hatte es Transaktionen mit einem Wert von 300 Millionen Dollar gegeben, was Beobachter gleich einen Fehler vermuten ließ. Paxos betonte einige Stunden später, es habe keine Cyberattacke gegeben und Kunden hätten nichts zu befürchten.
Der Zwischenfall wirft aber neue Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen im Markt für Digitalwährungen auf. Schließlich stand durch den Fehler plötzlich eine Summe im Raum, die die gesamte Weltwirtschaft in den Schatten stellt. Deren gesamte Leistung wird vom Internationalen Währungsfonds (IWF) für dieses Jahr auf gut 117 Billionen Dollar geschätzt.
Ein weiterer Vergleich, der die Dimensionen unterstreicht: Nach Schätzungen der US-Notenbank waren im vergangenen Jahr insgesamt rund 2,32 Billionen Dollar im Umlauf./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 67,98 auf Nasdaq (16. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -9,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 55,79 Mrd..
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es diesmal und ab jetzt nicht mehr nach Schema F laufen wird. Bisher haben die PayPal-Kritiker immer auf die angebliche Umsatzschwäche und das angeblich fehlende Kundenwachstum verweisen können. Obwohl die Zahlen das beim zweiten Blick gar nicht hergaben. Denn die "Schwäche" war auf Braintree zurückzuführen, das White-Label-Business von PayPal. Hier hatte der frühere CEO Dan Schulman massiv auf Expansion gesetzt und viele Verträge abgeschlossen, die fette Verluste eingefahren haben. Unter CEO Alex Chriss werden diese Verträge nicht verlängert bzw. nur zu auskömmlichen Bedingungen. Inzwischen sind die meisten der Verträge abgelaufen, so dass alle Braintree-Kunden, die wegen der deutlichen Preisnahebungen wechseln wollten, weg sind. Die Folge ist, dass es hier keine Umsatz- und Kundenverluste mehr gibt und damit die veröffentlichten Zahlen künftig alleine das wirkliche Wachstum zeigen - und die Profitabilität.