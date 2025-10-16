Digitalwährung für 300 Billionen Dollar erzeugt

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es diesmal und ab jetzt nicht mehr nach Schema F laufen wird. Bisher haben die PayPal-Kritiker immer auf die angebliche Umsatzschwäche und das angeblich fehlende Kundenwachstum verweisen können. Obwohl die Zahlen das beim zweiten Blick gar nicht hergaben. Denn die "Schwäche" war auf Braintree zurückzuführen, das White-Label-Business von PayPal. Hier hatte der frühere CEO Dan Schulman massiv auf Expansion gesetzt und viele Verträge abgeschlossen, die fette Verluste eingefahren haben. Unter CEO Alex Chriss werden diese Verträge nicht verlängert bzw. nur zu auskömmlichen Bedingungen. Inzwischen sind die meisten der Verträge abgelaufen, so dass alle Braintree-Kunden, die wegen der deutlichen Preisnahebungen wechseln wollten, weg sind. Die Folge ist, dass es hier keine Umsatz- und Kundenverluste mehr gibt und damit die veröffentlichten Zahlen künftig alleine das wirkliche Wachstum zeigen - und die Profitabilität.





In den letzten Quartalen waren die Geschäftszahlen immer überzeugend, aber es gab ein "ja aber im nächsten Quartal". Und das fällt nun weg. Das bedeutet nicht, dass die Zahlen zwangsläufig gut ausfallen. Es bedeutet nur, dass der größte Belastungsfaktor und der "liebste" Grund der PayPal-Basher entfallen ist. Lputjan und Konsorten müssen sich also was anderes aus den Fingern saugen. Nur... der Markt insgesamt wird die neue Qualität, das zunehmende profitable Wachstum anerkennen und die Unterbewertung erkennen. Und wenn das eintritt, wird es eine starke Trendwende sein mit einem massiven Aufwärtsdrang. Denn drei Jahre Loserleiden haben eine Menge Kraft aufgestaut. Die wird sich entladen, die Frage ist nur wann. Und ich denke, eher früher als später.