    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Versehen

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Digitalwährung für 300 Billionen Dollar erzeugt

    Für Sie zusammengefasst
    • Fehler bei Paxos: 300 Billionen Dollar generiert.
    • Überschüssige Einheiten wurden sofort vernichtet.
    • Sicherheitsfragen im Krypto-Markt neu aufgeworfen.
    Versehen - Digitalwährung für 300 Billionen Dollar erzeugt
    Foto: Paul Sakuma - dpa

    (Wiederholung aus technischen Gründen.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Manche Taschenrechner können solche Summen gar nicht mehr abbilden: Durch ein Versehen sind Einheiten einer Digitalwährung im theoretischen Wert von 300 Billionen Dollar generiert worden. Die herausgebende Firma Paxos teilte mit, der Fehler sei bei einer internen Transaktion passiert und umgehend entdeckt worden. Die überschüssigen Einheiten wurden demnach vernichtet.

    Betroffen war ein sogenannter Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD) , der mit Paxos zusammenarbeitet. Stablecoins sind an eine traditionelle Währung gekoppelt. So kann eine Einheit von Paypal USD für einen Dollar gekauft oder verkauft werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PayPal Holdings!
    Long
    64,00€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,90€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Betrag von 300 Billionen Dollar (umgerechnet 257 Billionen Euro) war in der Plattform Etherscan sichtbar, in der Geschäfte mit Digitalwährungen nachverfolgt werden können. Zuvor hatte es Transaktionen mit einem Wert von 300 Millionen Dollar gegeben, was Beobachter gleich einen Fehler vermuten ließ. Paxos betonte einige Stunden später, es habe keine Cyberattacke gegeben und Kunden hätten nichts zu befürchten.

    Der Zwischenfall wirft aber neue Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen im Markt für Digitalwährungen auf. Schließlich stand durch den Fehler plötzlich eine Summe im Raum, die die gesamte Weltwirtschaft in den Schatten stellt. Deren gesamte Leistung wird vom Internationalen Währungsfonds (IWF) für dieses Jahr auf gut 117 Billionen Dollar geschätzt.

    Ein weiterer Vergleich, der die Dimensionen unterstreicht: Nach Schätzungen der US-Notenbank waren im vergangenen Jahr insgesamt rund 2,32 Billionen Dollar im Umlauf./so/DP/zb

    PayPal

    +0,17 %
    -11,32 %
    +2,61 %
    -6,38 %
    -20,24 %
    -29,45 %
    -66,18 %
    +91,84 %
    +91,93 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 67,98 auf Nasdaq (16. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -9,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 55,79 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PayPal. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Versehen Digitalwährung für 300 Billionen Dollar erzeugt Manche Taschenrechner können solche Summen gar nicht mehr abbilden: Durch ein Versehen sind Einheiten einer Digitalwährung im theoretischen Wert von 300 Billionen Dollar generiert worden. Die herausgebende Firma Paxos teilte mit, der Fehler sei bei …