Starkes Umsatzwachstum trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursen
Trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursbelastungen zeigt das Unternehmen beeindruckende Widerstandsfähigkeit mit einem Umsatzwachstum von 23% im dritten Quartal 2025, während der Auftragseingang um 8% sank. Die EBITDA-Marge bleibt durch das schwache Halbleitergeschäft unter Druck, doch eine Markterholung im Halbleiterbereich wird für 2026 erwartet, was Hoffnung auf eine starke Zukunft gibt.
- Umsatzwachstum von 23% im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr, trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursbelastungen
- Auftragseingang im dritten Quartal bei CHF 238 Mio., 8% weniger als im Vorjahr und 4% weniger als im Vorquartal
- Die EBITDA-Marge wird aufgrund des schwachen Halbleitergeschäfts und negativer Wechselkurseffekte am unteren Ende des Margenbandes von 30% bis 37% erwartet
- Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten 2025 um 24% im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich durch starke Auftragsabwicklung
- Erwartete Markterholung im Halbleiterbereich im Jahr 2026, mit Investitionen in neue Technologieanwendungen wie 2-nm-Knoten und GAA-Architekturen
- Prognose für das vierte Quartal 2025: Umsatz von CHF 225 bis 245 Mio. erwartet, trotz anhaltender Wechselkursbelastungen und globaler Unsicherheiten
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 16.10.2025.
