Starkes Umsatzwachstum trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursen

Trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursbelastungen zeigt das Unternehmen beeindruckende Widerstandsfähigkeit mit einem Umsatzwachstum von 23% im dritten Quartal 2025, während der Auftragseingang um 8% sank. Die EBITDA-Marge bleibt durch das schwache Halbleitergeschäft unter Druck, doch eine Markterholung im Halbleiterbereich wird für 2026 erwartet, was Hoffnung auf eine starke Zukunft gibt.

