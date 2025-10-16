    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVAT Group AktievorwärtsNachrichten zu VAT Group
    Starkes Umsatzwachstum trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursen

    Trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursbelastungen zeigt das Unternehmen beeindruckende Widerstandsfähigkeit mit einem Umsatzwachstum von 23% im dritten Quartal 2025, während der Auftragseingang um 8% sank. Die EBITDA-Marge bleibt durch das schwache Halbleitergeschäft unter Druck, doch eine Markterholung im Halbleiterbereich wird für 2026 erwartet, was Hoffnung auf eine starke Zukunft gibt.

    • Umsatzwachstum von 23% im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr, trotz globaler Unsicherheiten und Wechselkursbelastungen
    • Auftragseingang im dritten Quartal bei CHF 238 Mio., 8% weniger als im Vorjahr und 4% weniger als im Vorquartal
    • Die EBITDA-Marge wird aufgrund des schwachen Halbleitergeschäfts und negativer Wechselkurseffekte am unteren Ende des Margenbandes von 30% bis 37% erwartet
    • Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten 2025 um 24% im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich durch starke Auftragsabwicklung
    • Erwartete Markterholung im Halbleiterbereich im Jahr 2026, mit Investitionen in neue Technologieanwendungen wie 2-nm-Knoten und GAA-Architekturen
    • Prognose für das vierte Quartal 2025: Umsatz von CHF 225 bis 245 Mio. erwartet, trotz anhaltender Wechselkursbelastungen und globaler Unsicherheiten

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VAT Group ist am 16.10.2025.


    VAT Group

    +1,52 %
    -2,37 %
    +16,46 %
    +7,05 %
    -14,45 %
    +86,57 %
    +122,53 %
    +727,24 %
    ISIN:CH0311864901WKN:A2AGGY





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
