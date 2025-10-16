3. Quartal 2025: Überraschende Ergebnisse enthüllt!
Das dritte Quartal 2025 war geprägt von beeindruckendem Wachstum und strategischen Weichenstellungen, die das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft führen.
- Auftragseingang im 3. Quartal 2025 stieg um 12% auf 9.143 Millionen US-Dollar, Umsatz um 11% auf 9.083 Millionen US-Dollar.
- Ergebnis der Geschäftstätigkeit betrug 1.662 Millionen US-Dollar mit einer Marge von 18,3%, operatives EBITA bei 1.738 Millionen US-Dollar und einer Marge von 19,2%.
- Unverwässerter Gewinn je Aktie erhöhte sich um 29% auf 0,66 US-Dollar, Cashflow aus Geschäftstätigkeit stieg um 32% auf 1.777 Millionen US-Dollar.
- Positive Marktentwicklung, insbesondere in den Bereichen Rechenzentren und Elektrifizierung, jedoch Herausforderungen im Bereich Robotik und Fertigungsautomation.
- ABB plant den Verkauf der Robotics-Division an die SoftBank Group für 5,375 Milliarden US-Dollar und wird ab Q4 2025 zu drei Geschäftsbereichen übergehen.
- CFO Timo Ihamuotila wird zum 1. Februar 2026 ausscheiden, Nachfolger wird Christian Nilsson, bisher CFO des Geschäftsbereichs Elektrifizierung.
