    3. Quartal 2025: Überraschende Ergebnisse enthüllt!

    Das dritte Quartal 2025 war geprägt von beeindruckendem Wachstum und strategischen Weichenstellungen, die das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft führen.

    3. Quartal 2025: Überraschende Ergebnisse enthüllt!
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • Auftragseingang im 3. Quartal 2025 stieg um 12% auf 9.143 Millionen US-Dollar, Umsatz um 11% auf 9.083 Millionen US-Dollar.
    • Ergebnis der Geschäftstätigkeit betrug 1.662 Millionen US-Dollar mit einer Marge von 18,3%, operatives EBITA bei 1.738 Millionen US-Dollar und einer Marge von 19,2%.
    • Unverwässerter Gewinn je Aktie erhöhte sich um 29% auf 0,66 US-Dollar, Cashflow aus Geschäftstätigkeit stieg um 32% auf 1.777 Millionen US-Dollar.
    • Positive Marktentwicklung, insbesondere in den Bereichen Rechenzentren und Elektrifizierung, jedoch Herausforderungen im Bereich Robotik und Fertigungsautomation.
    • ABB plant den Verkauf der Robotics-Division an die SoftBank Group für 5,375 Milliarden US-Dollar und wird ab Q4 2025 zu drei Geschäftsbereichen übergehen.
    • CFO Timo Ihamuotila wird zum 1. Februar 2026 ausscheiden, Nachfolger wird Christian Nilsson, bisher CFO des Geschäftsbereichs Elektrifizierung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 16.10.2025.


    ABB

    +0,05 %
    +1,06 %
    +5,60 %
    +23,45 %
    +21,21 %
    +146,19 %
    +180,77 %
    +314,86 %
    +178,22 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730





