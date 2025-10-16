Der erste agentenbasierte KI-Co-Pilot für Biopharma mit biologischen Argumentationsmodellen

Paris, Frankreich / ACCESS Newswire / 16. Oktober 2025 / Owkin gibt heute die Markteinführung von K Pro bekannt, einem Co-Piloten, der fortschrittliche agentenbasierte KI in die biomedizinische Forschung und Arzneimittelentwicklung einbringt. K Pro unterstützt Pharmaunternehmen und Biotech-Firmen dabei, intelligentere Entscheidungen in der gesamten Forschungs- und Entwicklungspipeline zu treffen, die klinischen Erfolgsraten zu steigern und schnell genug entscheidungsrelevante, datengestützte biologische Erkenntnisse zu liefern, um die Ausrichtung von Programmen zu ändern.

Aufbauend auf einem Jahrzehnt KI-Innovation von Owkin und in enger Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus Wissenschaft und Industrie ist K Pro ein wissenschaftlich orientierter Co-Pilot, der sowohl Forschern als auch Führungskräften zur Verfügung steht. Durch eine natürliche Sprachschnittstelle können Benutzer komplexe biologische Fragen stellen und umsetzbare, klinisch relevante Antworten erhalten, wodurch fragmentierte Arbeitsabläufe zu einer erkenntnisorientierten Forschungserfahrung vereint werden.

Im Kern integriert K Pro Owkin Zero, ein fein abgestimmtes biologisches LLM, das biologische Schlussfolgerungen mit einer höheren Leistung als andere führende LLMs durchführt (lesen Sie die vollständige Abhandlung). Durch die Nutzung hochwertiger, multimodaler biomedizinischer Datensätze bietet K Pro Forschern Zugang zu einem der umfangreichsten, kuratierten und KI-fähigen multimodalen Onkologie-Datensätze, die derzeit verfügbar sind (einschließlich MOSAIC). Biopharma-Unternehmen und akademische Kunden können ihre proprietären Datensätze sicher hochladen, um die fortschrittliche KI-Argumentation und Datenanalyse von K Pro zu nutzen.