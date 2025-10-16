    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    DocMorris AG: Turbo für Rx-Wachstum & Non-Rx-Umsätze!

    DocMorris AG beeindruckt mit starkem Wachstum und Innovationen im Gesundheitssektor.

    Foto: Zur Rose Group AG
    • DocMorris AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Gesamtumsatzanstieg von 9,5 Prozent auf CHF 854,3 Millionen.
    • Das sequenzielle Rx-Wachstum beschleunigte sich im dritten Quartal auf 9,2 Prozent, mit einem signifikanten Anstieg des Rx-Außenumsatzes um 37,9 Prozent.
    • Das Non-Rx-Geschäft in Deutschland wuchs in allen Bereichen, insbesondere TeleClinic, die um über 140 Prozent auf über CHF 17 Millionen zulegte.
    • Der KI-basierte DocMorris Gesundheitsbegleiter wurde vollständig ausgerollt und steht allen Nutzern der DocMorris App zur Verfügung.
    • Andrea Skersies wurde zur Chief Commercial Officer (CCO) ernannt, während David Masó als Chief AI Health Officer (CAHO) die strategische Bedeutung der KI-Aktivitäten stärkt.
    • Das Management bekräftigte die Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2025 sowie das Ziel, im Jahr 2026 das EBITDA-Breakeven zu erreichen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 16.10.2025.

    Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6850EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +0,04 %
    +0,11 %
    -0,34 %
    -20,32 %
    -39,88 %
    -23,20 %
    -90,03 %
    -85,34 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
