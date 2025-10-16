Arbonia: Neuer Marktführer mit Cicomol & RZB Zargenbau
Arbonia AG setzt auf Wachstum und Innovation: Mit der Übernahme von Cicomol SA und Rüthener Zargenbau GmbH stärkt das Unternehmen seine Marktposition und erweitert sein Produktportfolio.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Arbonia AG hat den portugiesischen Türenmarktführer Cicomol SA und den deutschen Metallzargenhersteller Rüthener Zargenbau GmbH (RZB) vollständig übernommen.
- Die Akquisition von Cicomol stärkt Arbonias Position im Bereich Premium Design- und Spezialtüren sowie CPL-Innentüren und -Zargen, insbesondere im portugiesischen Markt.
- RZB ist spezialisiert auf Metall-Sonderzargen, die in Krankenhäusern, Schulen und Wohnheimen verwendet werden, und ergänzt Arbonias bestehendes Produktportfolio.
- Beide Unternehmen erzielten 2024 einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro, und die EBITDA-Marge liegt über der von Arbonia, was die Akquisitionen margenstärkend und wertsteigernd macht.
- Die Übernahmen wurden durch die bestehende Kreditlinie finanziert, und der Transaktionsmultiple liegt unter dem Bewertungsmultiple von Arbonia.
- Arbonia übernimmt alle Aktivitäten und Mitarbeitenden von Cicomol und RZB, wobei die Geschäftsleitung beider Unternehmen in ihren Funktionen bleibt, um bestehende Kundenbeziehungen und Projekte fortzuführen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Arbonia ist am 03.03.2026.
Der Kurs von Arbonia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
+0,09 %
-2,33 %
-13,78 %
-6,28 %
-38,16 %
-28,79 %
-24,99 %
-90,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte