Sartorius Vz. hebt Prognose nach starkem Umsatzwachstum an.
Sartorius beeindruckt mit starkem Umsatz- und Ertragswachstum, während strategische Partnerschaften und Innovationen die Zukunft sichern.
Foto: Sartorius
- Der Konzernumsatz von Sartorius stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 7,5% auf 2.611 Millionen Euro.
- Die Sparte Bioprocess Solutions verzeichnete ein Umsatzwachstum von 9,9%, während die Laborsparte sich zunehmend erholt.
- Der operative Ertrag (EBITDA) stieg um 12,8% auf 774 Millionen Euro, mit einer Ertragsmarge von 29,7%.
- Sartorius konkretisiert die Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum von rund 7% und einer EBITDA-Marge von knapp über 29,5%.
- Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 13.878, und die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 39,7%.
- Die Sparte Bioprocess Solutions expandierte ihr Produktportfolio und ging eine Partnerschaft mit Nanotein Technologies ein, während die Laborsparte neue Bioanalytik-Angebote einführte.
