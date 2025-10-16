    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.
    Sartorius Vz. hebt Prognose nach starkem Umsatzwachstum an.

    Sartorius beeindruckt mit starkem Umsatz- und Ertragswachstum, während strategische Partnerschaften und Innovationen die Zukunft sichern.

    Foto: Sartorius
    • Der Konzernumsatz von Sartorius stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 7,5% auf 2.611 Millionen Euro.
    • Die Sparte Bioprocess Solutions verzeichnete ein Umsatzwachstum von 9,9%, während die Laborsparte sich zunehmend erholt.
    • Der operative Ertrag (EBITDA) stieg um 12,8% auf 774 Millionen Euro, mit einer Ertragsmarge von 29,7%.
    • Sartorius konkretisiert die Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum von rund 7% und einer EBITDA-Marge von knapp über 29,5%.
    • Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 13.878, und die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 39,7%.
    • Die Sparte Bioprocess Solutions expandierte ihr Produktportfolio und ging eine Partnerschaft mit Nanotein Technologies ein, während die Laborsparte neue Bioanalytik-Angebote einführte.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Sartorius Vz. ist am 16.10.2025.

    Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 213,70EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.768,93PKT (-1,39 %).


    ISIN:DE0007165631WKN:716563





