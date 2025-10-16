    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Leitindex verharrt unter Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax wird am Donnerstag leicht im Minus erwartet.
    • Stagnation auf hohem Niveau bleibt ohne Impulse.
    • Anleger fokussieren sich auf Quartalsbilanzen.
    DAX-FLASH - Leitindex verharrt unter Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax etwas niedriger erwartet. An der Wall Street und der Nasdaq-Börse hatten die Notierungen nach dem Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, das dürfte der Dax zum Handelsbeginn nachvollziehen.

    Der Broker IG taxierte das deutsche Börsenbarometer knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent im Minus bei 24.140 Zählern. Damit verbleibt der Dax in einer Handelsspanne, die vom jüngsten Tief bei etwa 24.000 Punkten bis zum Rekordhoch von 24.771 Zählern reicht.

    Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen./bek/stk

    DAX

    +0,12 %
    -1,87 %
    +1,66 %
    +0,95 %
    +24,02 %
    +94,03 %
    +89,91 %
    +138,57 %
    +210,63 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 213,8 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,28 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+26,41 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
