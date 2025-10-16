DAX-FLASH
Leitindex verharrt unter Rekordhoch
- Dax wird am Donnerstag leicht im Minus erwartet.
- Stagnation auf hohem Niveau bleibt ohne Impulse.
- Anleger fokussieren sich auf Quartalsbilanzen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax etwas niedriger erwartet. An der Wall Street und der Nasdaq-Börse hatten die Notierungen nach dem Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, das dürfte der Dax zum Handelsbeginn nachvollziehen.
Der Broker IG taxierte das deutsche Börsenbarometer knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent im Minus bei 24.140 Zählern. Damit verbleibt der Dax in einer Handelsspanne, die vom jüngsten Tief bei etwa 24.000 Punkten bis zum Rekordhoch von 24.771 Zählern reicht.
Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 213,8 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,28 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+26,41 % bedeutet.
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.