Leitindex verharrt unter Rekordhoch

Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen./bek/stk

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 213,8 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,28 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +1,58 %/+26,41 % bedeutet.