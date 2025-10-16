Nach gutem dritten Quartal
Sartorius wird etwas optimischer
- Sartorius hebt Umsatzprognose für 2023 leicht an.
- Erlös soll um rund 7 Prozent im Jahr steigen.
- Operative Marge jetzt über 29,5 Prozent erwartet.
GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Die Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius geht weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht. Zudem wurde das Ziel für die operative Marge präzisiert. Der Erlös soll im laufenden Jahr auf Konzernebene rund 7 Prozent zulegen, wie der vor kurzem aus dem Dax in den MDax abgestiegene Konzern am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Das neue Ziel liegt im oberen Bereich der bisher in Aussicht gestellten Spanne. Bislang hatte Sartorius mit einem Anstieg um rund 6 Prozent mit einem Prognosekorridor von etwa plus und minus zwei Prozentpunkten gerechnet. Bei der Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht Sartorius im laufenden Jahr jetzt von etwas mehr als 29,5 Prozent aus. Bislang hatte das Unternehmen einen Wert von rund 29 bis 30 Prozent angepeilt./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 213,9 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,28 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +1,63 %/+26,47 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.