    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Nach gutem dritten Quartal

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sartorius wird etwas optimischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius hebt Umsatzprognose für 2023 leicht an.
    • Erlös soll um rund 7 Prozent im Jahr steigen.
    • Operative Marge jetzt über 29,5 Prozent erwartet.
    Nach gutem dritten Quartal - Sartorius wird etwas optimischer
    Foto: Sartorius

    GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Die Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius geht weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht. Zudem wurde das Ziel für die operative Marge präzisiert. Der Erlös soll im laufenden Jahr auf Konzernebene rund 7 Prozent zulegen, wie der vor kurzem aus dem Dax in den MDax abgestiegene Konzern am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Das neue Ziel liegt im oberen Bereich der bisher in Aussicht gestellten Spanne. Bislang hatte Sartorius mit einem Anstieg um rund 6 Prozent mit einem Prognosekorridor von etwa plus und minus zwei Prozentpunkten gerechnet. Bei der Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht Sartorius im laufenden Jahr jetzt von etwas mehr als 29,5 Prozent aus. Bislang hatte das Unternehmen einen Wert von rund 29 bis 30 Prozent angepeilt./zb/stk

    Sartorius Vz.

    +3,41 %
    +0,92 %
    +11,14 %
    +3,30 %
    -8,03 %
    -41,80 %
    -41,06 %
    +351,75 %
    +1.842.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.742,42€
    Basispreis
    15,78
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.680,00€
    Basispreis
    16,42
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 213,9 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,28 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +1,63 %/+26,47 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach gutem dritten Quartal Sartorius wird etwas optimischer Die Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius geht weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht. Zudem wurde das Ziel für die operative Marge präzisiert. Der …