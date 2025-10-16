Merck sieht sich für weiteres Wachstum gut gerüstet
- Merck strebt mittelfristig Umsatzplus im einstelligen Bereich an.
- Operative Marge soll um etwa einen Prozentpunkt steigen.
- Übernahmen und Investitionen stärken Mercks Wachstumsstrategie.
DARMSTADT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Konzernumbau sieht sich der Darmstädter Merck-Konzern für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Mittelfristig strebe das Dax -Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an, hieß es dazu am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung anlässlich des Kapitalmarktes. Die operative Marge will Merck mittelfristig um rund einen Prozentpunkt steigern, dieser Wert wird gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Verhältnis zum Umsatz. Wie viel Jahre die Mittelfristziele konkret umfassen, beziffern die Darmstädter nicht. Das bestätigte das Management auch die Ziele für das laufende Jahr.
"Wir setzen klar auf Wachstum und sind durch das Zusammenspiel von organischen Investitionen und gezielten Übernahmen von Unternehmen mit wegweisenden Lösungen bestens in attraktiven Märkten positioniert", sagte Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung. Im Juli hatte Merck mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für rund 3 Milliarden Euro die größte Übernahme im Pharma-Geschäft seit fast 20 Jahren abgeschlossen. Auch die Laborsparte wurde jüngst mit Zukäufen gestärkt. Auf der Investorenveranstaltung will Merck im Tagesverlauf die weitere Strategie für seine drei Geschäftsbereiche darlegen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 117,2 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,14 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Merck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +1,85 %/+36,64 % bedeutet.
Gestern sind nach der Nachricht stark gestiegen: Pfizer, Merck Co, BristolMeyer, Organon, Viatris und viele mehr wenigstens 1 bis 2%. Das hebt den ganzen Pharmasektor an. U.a. auch Bayer, Merck Kg, Beiersdorf. Ich weiß nicht was passiert. Wenn die Merck jetzt ihren Boden zuende ausbildet oder direkt hoch geht, kann ich das auch nicht verhindern?!
Die Zahlen sind die Argumenten ,der Kurs bestätigt diese. Übe dich in Geduld,der Kurs wird dir nicht davonrennen,hat Mühe sogar über 110 zu klettern
Ich lese kaum bis keine Argumente für deine Annahmen. Genug gewartet. Die 100,- haben wir gesehen. Hatte schon einen Longtrade an der 104,- da ich da in den Mini-Absturz nicht besser reingekommen bin und es auch nicht rechtzeitig gesehen habe. 106,- bietet eine starke Unterstützung wie wir gerade sehen. Darunter würde ich auch noch mal raus und gerne zu 100,- rein. Bei 80,- kann man immer noch nachkaufen. Da ist ja kaum Downside bei viel Upside. Was waren jetzt die unlösbaren Probelme? Die Aktie ist schon sehr günstig.