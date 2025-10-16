Merck sieht sich für weiteres Wachstum gut gerüstet

Ich lese kaum bis keine Argumente für deine Annahmen. Genug gewartet. Die 100,- haben wir gesehen. Hatte schon einen Longtrade an der 104,- da ich da in den Mini-Absturz nicht besser reingekommen bin und es auch nicht rechtzeitig gesehen habe. 106,- bietet eine starke Unterstützung wie wir gerade sehen. Darunter würde ich auch noch mal raus und gerne zu 100,- rein. Bei 80,- kann man immer noch nachkaufen. Da ist ja kaum Downside bei viel Upside. Was waren jetzt die unlösbaren Probelme? Die Aktie ist schon sehr günstig.

Ich hab bei 120 oder 130 nicht daran gedacht einzusteigen. Und letztens auch überlegt ob es nicht schlau ist bei knapp über 110,- wieder raus zu gehen. Immerhin +6%! Hat sich gelohnt. Ich sehe einen Boden bei 100,- im großen Chartbild. Von 2015 bis 2020 ist sie immer wieder im 100er Bereich gescheitert. Jetzt ist der Widerstand eine Unterstützung.

Ich hab schon längst ein paar Stücke eingesammelt und auch schon wieder verslibert. Ich bin da recht aktiv. Wenn es klappt gerne was für länger sonst bin ich wieder raus. Meine Signale schlagen halt gerade an. MACD, RSI, BB zeigen mir eine günstige Gelegenheit an.





Bis mind. 2027 ist Merck noch eine Cashflow-Maschine. Und wenn Aktienunternehmen Probleme bekommen können, vor allem welche die man nicht erwartet, dann dürfte man doch gar keine Aktien halten. Die Mischung macht es! Und im Pharmabereich hab ich sie alle. Kommt halt noch auf die Gewichtung an.





Beste Grüße!