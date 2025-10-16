    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    Merck sieht sich für weiteres Wachstum gut gerüstet

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck strebt mittelfristig Umsatzplus im einstelligen Bereich an.
    • Operative Marge soll um etwa einen Prozentpunkt steigen.
    • Übernahmen und Investitionen stärken Mercks Wachstumsstrategie.
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    DARMSTADT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Konzernumbau sieht sich der Darmstädter Merck-Konzern für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Mittelfristig strebe das Dax -Unternehmen ein jährliches organisches Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an, hieß es dazu am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung anlässlich des Kapitalmarktes. Die operative Marge will Merck mittelfristig um rund einen Prozentpunkt steigern, dieser Wert wird gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Verhältnis zum Umsatz. Wie viel Jahre die Mittelfristziele konkret umfassen, beziffern die Darmstädter nicht. Das bestätigte das Management auch die Ziele für das laufende Jahr.

    "Wir setzen klar auf Wachstum und sind durch das Zusammenspiel von organischen Investitionen und gezielten Übernahmen von Unternehmen mit wegweisenden Lösungen bestens in attraktiven Märkten positioniert", sagte Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung. Im Juli hatte Merck mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für rund 3 Milliarden Euro die größte Übernahme im Pharma-Geschäft seit fast 20 Jahren abgeschlossen. Auch die Laborsparte wurde jüngst mit Zukäufen gestärkt. Auf der Investorenveranstaltung will Merck im Tagesverlauf die weitere Strategie für seine drei Geschäftsbereiche darlegen./tav/stk

    ISIN:DE0006599905WKN:659990

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 117,2 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,14 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Merck Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +1,85 %/+36,64 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
