Instone Group: Neue Grundstücke sichern Wachstumsschub!
Instone Group setzt 2025 neue Maßstäbe: Mit Grundstückskäufen im Wert von über 1,1 Milliarden Euro wird die Zukunft des Wohnens in Deutschlands Metropolen neu gestaltet.
Foto: LO-DESIGN - unsplash
- Instone Group hat im Jahr 2025 Grundstücke mit einem zukünftigen Verkaufsvolumen von über 1,1 Milliarden Euro angekauft.
- Rund die Hälfte des Projektvolumens soll zusammen mit starken Finanzinvestoren in Joint Ventures realisiert werden, um Kapitaleffizienz und Risikodiversifikation zu steigern.
- Die Investitionen verteilen sich auf neun Standorte in den wichtigsten deutschen Metropolregionen, darunter Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, München, Nürnberg und Leipzig.
- Insgesamt sollen über 2.100 neue Wohneinheiten entstehen, darunter etwa 800 Wohnungen für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen.
- Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 plant die Instone Group den Ankauf von Projekten mit einem Gesamtverkaufsvolumen von rund 2 Milliarden Euro.
- Die Instone Group hat eine solide Kapitalbasis mit einer niedrigen Verschuldungsquote von 12 Prozent und einer freien Liquidität von rund 270 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. September 2025, bei Instone Real Estate Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,6250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,70 % im Plus.
29 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,6300EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
