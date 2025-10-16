    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stagnation auf hohem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax leicht im Minus, Stagnation am Aktienmarkt.
    • US-Börsen: S&P 500 und Nasdaq gewinnen, Dow verliert.
    • Asien: Japan im Plus, Hongkong und China im Minus.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Stagnation auf hohem Niveau
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax etwas niedriger erwartet. An der Wall Street und der Nasdaq-Börse hatten die Notierungen nach dem Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, das dürfte der Dax zum Handelsbeginn nachvollziehen. Der Broker IG taxierte das deutsche Börsenbarometer knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent im Minus bei 24.140 Zählern. Damit verbleibt der Dax in einer Handelsspanne, die vom jüngsten Tief bei etwa 24.000 Punkten bis zum Rekordhoch von 24.771 Zählern reicht. Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.775,14€
    Basispreis
    16,12
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.650,00€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - GEWINNE BEIM S&P UND AN DER NASDAQ - Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.671,06 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 46.253,31 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,68 Prozent auf 24.745,36 Zähler zu. Im Techsektor gewannen die Titel des Chipherstellers AMD 9,4 Prozent und blieben damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch.

    ASIEN: - JAPAN IM PLUS; HONGKONG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, gaben die Kurse in Hongkong überwiegend nach. In China trat der Markt auf der Stelle.

    ^
    DAX 24181,37 -0,23%
    XDAX 24159,55 -0,59%
    EuroSTOXX 50 5605,03 0,95%
    Stoxx50 4737,36 0,71%

    DJIA 46253,31 -0,04%
    S&P 500 6671,06 0,40%
    NASDAQ 100 24745,36 0,68%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 130,06 -0,06%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1656 0,07%
    USD/Yen 151,12 0,05%
    Euro/Yen 176,14 0,12%

    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 111.045 0,22%

    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 62,40 +0,49 USD WTI 58,80 +0,53 USD °

    /zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,40 % und einem Kurs von 238,6 auf Nasdaq (16. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +12,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +49,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 332,60 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -60,18 %/-47,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Stagnation auf hohem Niveau FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax etwas niedriger erwartet. An der Wall …