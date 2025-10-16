Jamie Dimon warnt: US-Arbeitsmarkt schwächelt trotz Rekordgewinnen!

Die Bank meldete Rückstellungen in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Dimon erklärte, dass die US-Wirtschaft insgesamt widerstandsfähig bleibe, jedoch die Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen, Handelskonflikte und hohe Vermögenspreise zunehmen. Insbesondere beim Beschäftigungswachstum seien erste Anzeichen einer Abkühlung zu erkennen.

Jamie Dimon, der CEO von JPMorgan Chase, hat in einer aktuellen Stellungnahme zur wirtschaftlichen Lage in den USA gewarnt. Er sieht Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarkts und betont die anhaltend hohe Inflation. Diese Einschätzung wurde im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen für das dritte Quartal 2023 geäußert, in dem die US-Großbank trotz höherer Rückstellungen für Kreditausfälle ein Rekordergebnis erzielte.

Trotz dieser Warnungen präsentierte JPMorgan Chase einen ambitionierten 10-Jahres-Plan, die "Security and Resiliency Initiative", mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar. Ziel dieses Plans ist es, Schlüsselindustrien der USA zu stärken, die für die nationale wirtschaftliche Sicherheit von Bedeutung sind.

Im dritten Quartal 2023 konnte JPMorgan Chase einen Gewinn von 14,4 Milliarden US-Dollar (12,4 Milliarden Euro) erzielen, was einem Anstieg von fast 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Gewinnsprung ist vor allem auf den florierenden Wertpapierhandel zurückzuführen. Der Handel mit Anleihen und Aktien hat sich als besonders profitabel erwiesen, während auch die Zinseinnahmen weiter gestiegen sind.

Dimon hebt hervor, dass der Zinsüberschuss für das Gesamtjahr nun auf etwa 95,8 Milliarden US-Dollar angehoben wurde, was eine weitere Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Prognosen darstellt. Diese positive Entwicklung im Handel und bei den Zinseinnahmen steht jedoch im Kontrast zu den Sorgen über die wirtschaftliche Stabilität und die Risiken, die mit einer möglichen Verfestigung der Inflation verbunden sind.

Insgesamt zeigt die aktuelle Lage, dass JPMorgan Chase trotz der Herausforderungen, die die wirtschaftliche Unsicherheit mit sich bringt, in der Lage ist, signifikante Gewinne zu erzielen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren. Die Bank bleibt optimistisch, während sie sich gleichzeitig den potenziellen Risiken bewusst ist.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 305,7EUR auf NYSE (16. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.