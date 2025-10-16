Infineon: Kaufempfehlungen trotz Unsicherheiten – Quantencomputing im Fokus!
Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie von Infineon auf "Buy" belassen und das Kursziel bei 48 Euro bestätigt. Analyst Janardan Menon äußert jedoch Bedenken hinsichtlich einer gedämpften Auftragslage bei europäischen Halbleiterfirmen im dritten Quartal und sieht die Prognosen für 2026, trotz des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI), als unsicher an. Menon favorisiert STMicroelectronics als die bevorzugte Aktie im Sektor. Auch die Bank of America hat Infineon auf "Buy" gesetzt und hebt die bislang wenig beachteten Chancen im Quantencomputing hervor, die ihrer Meinung nach unterbewertet sind und Potenzial für technologische Überraschungen bieten.
Die Deutsche Bank bleibt ebenfalls optimistisch und bestätigt ihr "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 44 Euro. Sie sieht Infineon in einer starken Position im Technologiesektor. In Fachkreisen wird die Aktie jedoch als überbewertet angesehen, und einige Marktteilnehmer warnen vor zu viel Optimismus in der Tech-Branche. Infineon selbst treibt aktiv die Quantenforschung voran, indem das Unternehmen Trapped-Ion-Technologie zur Realisierung von Quantencomputeransätzen nutzt und mit Oxford Ionics sowie dem deutschen Cyberagentur-Projekt kooperiert, um einen tragbaren Quantencomputer zu entwickeln. Diese Initiativen zeigen, dass Infineon über sein klassisches Kerngeschäft hinaus nach Zukunftsfeldern sucht.
Aktuell liegt der Aktienkurs bei 32,94 Euro und hat in den letzten Tagen leicht zugelegt, insbesondere nach der Bestätigung der Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Technisch betrachtet befindet sich der Titel über einer Unterstützungszone, was kurzfristige Erholungsversuche möglich macht. Dennoch bleibt die Situation differenziert: Trotz ambitionierter Projekte und positiver Ratings sieht sich Infineon Risiken wie einer schwachen Auftragslage, Währungseinflüssen und starker Konkurrenz im Halbleiterbereich gegenüber. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um zu zeigen, ob das operative Geschäft und die strategischen Investitionen gut harmonieren.
Insgesamt wird Infineon von vielen Beobachtern als Halbleiteraktie mit solidem Fundament und visionärer Ausrichtung betrachtet. Um die positive Einschätzung weiter zu festigen, sind jedoch belastbare Ergebnisse und klare Zielvorgaben für 2026 erforderlich.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 32,50EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.
