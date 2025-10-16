Amazon plant massive Stellenstreichungen: KI und Effizienz im Fokus!

Während das Unternehmen in traditionellen Verwaltungsbereichen Stellen abbaut, investiert es gleichzeitig massiv in Zukunftstechnologien, insbesondere in künstliche Intelligenz (KI). Für das laufende Jahr sind Investitionen von über 100 Milliarden US-Dollar in den Ausbau globaler Cloud- und KI-Rechenzentren geplant. Amazon möchte nicht nur seinen eigenen KI-Assistenten Q weiterentwickeln, sondern auch leistungsfähige Cloud-basierte KI-Lösungen für Unternehmen anbieten. Konzernchef Andy Jassy hat betont, dass KI langfristig viele Berufsfelder verändern wird, insbesondere im Büro- und Verwaltungsbereich. Er fordert von den Mitarbeitern, dass sie flexibel bleiben und ihre Kompetenzen in Richtung KI und Daten erweitern.

Amazon steht vor einer neuen Welle von Stellenstreichungen, die insbesondere die Personalabteilung People eXperience and Technology (PXT) betreffen wird. Schätzungen zufolge könnten bis zu 15 Prozent der Mitarbeiter in diesem Bereich entlassen werden. Diese Maßnahme folgt auf bereits durchgeführte Entlassungen zu Beginn des Jahres 2025, bei denen rund 200 Stellen in verschiedenen Unternehmensbereichen abgebaut wurden. Amazon begründet die Kürzungen mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und Ressourcen auf profitablere Wachstumssegmente zu konzentrieren.

Die aktuellen Stellenstreichungen könnten jedoch nicht die letzten sein. Berichten zufolge wird intern bereits geprüft, ob auch andere Supportfunktionen betroffen sein könnten, um Budgets stärker in KI-nahe Projekte umzuleiten. Dies deutet darauf hin, dass der Konzern seine strategische Ausrichtung weiter anpassen möchte, um den Herausforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Die Amazon-Aktie hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Trotz der aktuellen Herausforderungen und der Unsicherheiten im Markt hat das Unternehmen ein solides Geschäftsmodell, das auf drei Hauptfaktoren basiert: dem profitablen Cloud-Geschäft (AWS), der globalen Marktdominanz und der kontinuierlichen Innovation in neuen Geschäftsbereichen wie Streaming und KI. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Amazon auch in turbulenten Zeiten wachsen konnte.

Insgesamt zeigt die Situation bei Amazon, wie wichtig es ist, sich an die sich schnell verändernden Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig in zukunftsträchtige Technologien zu investieren. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens könnten entscheidend dafür sein, wie es sich in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 215,6EUR auf Nasdaq (16. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.