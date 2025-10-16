BASF im Abwärtstrend: Analysten senken Kursziel und raten zum Verkauf!

Die Analysten betonen, dass die Portfolio-Umstellungen von BASF nur begrenzte Auswirkungen auf die Unternehmensperformance haben. Anhaltende Gewinnkürzungen und eine angespannte Dividendenlage belasten die Aktie. Die Veräußertung des Beschichtungsgeschäfts wird als kurzfristiger Impuls betrachtet, der nun ausgeschöpft ist. Zukünftige Verkäufe, wie ein möglicher Börsengang der Agrarsparte, könnten folgen, jedoch wird auch hier kein deutlich höherer Erlös als die zuletzt diskutierten 15 Milliarden Euro erwartet.

BASF hat kürzlich sein Geschäft mit Automobilbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen verkauft, was kurzfristig einen Erlös von etwa 5,8 Milliarden Euro vor Steuern einbringt. Analysten der Privatbank Berenberg warnen jedoch, dass dieser Geldsegen schnell verpuffen könnte. Die BASF-Aktie befindet sich weiterhin im Abwärtstrend und nähert sich der Marke von 40 Euro, was dem 52-Wochen-Tief entspricht. In einer aktuellen Analyse haben die Berenberg-Analysten die Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“ herabgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt.

Die fundamentalen Herausforderungen für BASF bleiben erheblich. Eine schwache Nachfrage, niedrige Margen im Chemiesektor und eine pessimistische Einschätzung des Agrarzyklus führen zu weiteren Kürzungen der Gewinnschätzungen. Die Berenberg-Analysten sehen BASF zunehmend von Überangeboten in der Petrochemie und zu optimistischen Konsensschätzungen abhängig. Die erwarteten EBITDA-Zahlen für 2026 liegen schätzungsweise rund 7 Prozent unter dem Marktmittelwert.

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Rolle Chinas, das nach wie vor den globalen Chemienarkt dominiert. Geplante Kapazitätsanpassungen im Rahmen des Fünfjahresplans ab 2026 dürften das Überangebot nicht signifikant verringern. Politische Unterstützung in Europa oder niedrigere Gaspreise könnten nur begrenzten Einfluss auf die Margen haben.

Insgesamt zeigt sich, dass BASF trotz eines aktiven Portfoliomanagements in einer unglücklichen Lage ist, da ungünstige konjunkturelle Rahmenbedingungen die positiven Effekte minimieren. Die Konsensschätzungen werden als zu hoch eingeschätzt, was die Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 betrifft.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 42,45EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.