ASML überrascht mit Rekordbestellungen: Was bedeutet das für die Zukunft?

Die geopolitischen Risiken, insbesondere die US-Beschränkungen und Handelskonflikte mit China, könnten jedoch die Verkäufe in diesem wichtigen Markt belasten. Im dritten Quartal entfielen 42 Prozent der Umsätze auf China, ein Anstieg im Vergleich zu 27 Prozent im Vorquartal. Trotz dieser Herausforderungen hat die ASML-Aktie seit Anfang September um fast 40 Prozent zugelegt, was das Unternehmen zum wertvollsten Konzern Europas macht. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen stieg die Aktie um etwa 3,7 Prozent.

Der niederländische Chipmaschinen-Hersteller ASML hat im dritten Quartal 2023 überraschend hohe Bestellungen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro verzeichnet, was die Erwartungen der Analysten von 4,9 Milliarden Euro übertraf. Der Umsatz lag bei 7,5 Milliarden Euro, jedoch unter den prognostizierten 7,7 Milliarden Euro. CEO Christophe Fouquet betonte die anhaltende Nachfrage nach hochmodernen EUV-Maschinen für Künstliche Intelligenz (KI), während das Geschäft in China rückläufig ist. ASML erwartet, dass der Umsatz im Jahr 2026 mindestens auf dem Niveau von 2025 bleiben wird, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet.

Fouquet äußerte sich optimistisch über die Investitionen in KI, die sich auf immer mehr Kunden ausweiten. OpenAI plant Investitionen in Rechenzentren und Chips im Wert von über einer Billion US-Dollar, und auch große Kunden wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung berichten von starker Nachfrage nach KI-Chips. ASML hat zudem Pläne, seine Jahresumsätze bis 2030 auf bis zu 60 Milliarden Euro zu steigern, verglichen mit 28,3 Milliarden Euro im Vorjahr, und plant einen Ausbau der Belegschaft am Hauptsitz in Veldhoven.

Für das vierte Quartal 2023 erwartet ASML einen Umsatz zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von 51 bis 53 Prozent. Trotz der positiven Prognosen für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen für 2024 zurückhaltend, insbesondere aufgrund der unsicheren Marktentwicklung in China. Analysten heben hervor, dass die Quartalszahlen ein verbessertes Marktumfeld widerspiegeln, und die Aufträge die Konsensschätzungen übertroffen haben. ASML bleibt optimistisch, dass der Gesamtumsatz 2026 nicht unter dem von 2025 liegen wird, weitere Details dazu sollen im Januar 2024 bekannt gegeben werden.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 868,4EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.